John Saxon ist tot. Die Filmwelt hat mit ihm einen Schauspieler verloren, der im Laufe seiner Karriere in über 80 Filmen mitwirkte. Wie seine Ehefrau Gloria Martel der US-Fachzeitschrift "The Hollywood Reporter" bestätigte, starb Saxon am Samstag (25. Juli) in der Stadt Murfreesboro im US-Bundesstaat Tennessee an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde 83 Jahre alt.

Saxon, dessen Geburtsname Carmine Orrico lautet, startete seine Schauspielkarriere in den 1950er-Jahren. Zu seinen wohl bekanntesten Werken zählen "Südwest nach Sonora" an der Seite Marlon Brandos (1924-2004), das ihm eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte, sowie "Nightmare On Elm Street - Mörderische Träume" und "Der Mann mit der Todeskralle" mit Bruce Lee (1940-1973). Auch in sechs Folgen von "Der Denver-Clan" trat Saxon auf. Für seine Leistung in "Männer über Vierzig" wurde er 1958 mit einem Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller bedacht.