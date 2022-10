John Travoltas Ehefrau ist vor zwei Jahren gestorben. An ihrem Geburtstag richtet der Schauspieler rührende Worte an Kelly Preston.

Die vor zwei Jahren verstorbene Schauspielerin Kelly Preston (1962-2020) hätte am 13. Oktober ihren 60. Geburtstag gefeiert. Für John Travolta (68), ihren Ehemann, ist es vermutlich ein besonders schwieriger Tag. Auf Instagram teilte der Hollywoodstar ein altes Bild der beiden.

Auf dem Foto ist das Paar in jüngeren Jahren zu sehen, offenbar auf dem roten Teppich bei einer Veranstaltung. Rührend sind aber vor allem die begleitenden Worte, die Travolta direkt an seine gestorbene Ehefrau richtet. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Lieblingstanzpartnerin", schreibt der 68-Jährige. "Wir lieben dich und vermissen dich, Kelly."

"Alles Gute zum Geburtstag, Mama"

Die gemeinsame Tochter Ella (22) meldete sich mit einem Kommentar, in dem sie drei Herz-Emojis postete. Wenig später veröffentlichte sie auf ihrem Account einen Clip. In diesem sind mehrere Fotos aneinandergereiht, auf denen Ella noch ein Kind war und neben ihrer Mutter zu sehen ist. "Alles Gute zum Geburtstag, Mama", heißt es in dem Clip. "Wir lieben dich", schreibt sie zudem neben einem Herzchen dazu.

"Mit sehr schwerem Herzen teile ich euch mit, dass meine wunderschöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat", hatte Travolta im Juli 2020 bei Instagram mitteilen müssen. Das Paar hatte 1991 geheiratet. Neben der gemeinsamen Tochter Ella bekamen sie zwei Söhne. Benjamin kam 2010 auf die Welt. Ihr erster Sohn, Jett (1992-2009), starb im Alter von nur 16 Jahren nach einem Krampfanfall.