von Luisa Schwebel Bei den Filmfestspielen in Cannes wird Johnny Depp dieser Tage gefeiert. Genau deshalb rief eine Freundin von Amber Heard jetzt einen Protest gegen den Schauspieler und das Festival ins Leben.

Ein Jahr nach dem Prozess, der die Öffentlichkeit bewegte, tritt Johnny Depp in Cannes als Gewinner auf. Bei der Premiere seines neuen Films "Jeanne du Barry" wurde er vom Publikum minutenlang mit Standing Ovations geehrt und auch sonst wirkt es, als sei Depp wieder ganz oben im Hollywood-Geschäft. Währenddessen ist seine Ex-Frau Amber Heard nach Spanien geflüchtet, wo sie ein privateres Leben führen möchte. Ihre eigene Hollywood-Karriere liegt brach.

Johnny Depp wird in Cannes gefeiert

Dass das Filmfestival den Schauspieler mit offenen Armen empfangen hat, stößt vor allem Heards Fans und Freunden sauer auf. Auf Instagram machte Eve Barlow, Journalistin und enge Vertraute von Amber Heard, ihrem Ärger Luft. Dort postete sie gleich mehrere Fotos, schrieb dazu: "Cannes scheint stolz auf seine Geschichte zu sein, Vergewaltiger und Missbraucher zu unterstützen", versah ihren Post mit dem Hashtag "Cannes You Not".

Neben einem Bild von Depp veröffentlichte sie außerdem Fotos von Roman Polanski, Woody Allen, Harvey Weinstein, Gérard Depardieu und dem französischen Regisseur Luc Besson. Jedem dieser Männer wurde in der Vergangenheit Missbrauch oder Vergewaltigung vorgeworfen, manche Fälle wurden vor Gericht geklärt, andere nicht. "Warum bietet Cannes Raubtieren eine Plattform?", schreibt Barlow zu der Bilderreihe.

Außerdem veröffentlichte sie abgeänderte Filmplakate von "Jeanne du Barry", versehen mit Dingen, die Johnny Depp während seiner Ehe mit Heard gesagt hat. Eines davon: "Ich habe dir eine verdammte Kopfnuss gegeben, davon bricht man sich nicht die Nase." Ein weiteres Zitat stammt aus einem SMS-Verlauf von Depp und einem Freund, in dem er sagte: "Sie bettelt um globale Demütigung – wird sie bekommen."

Eine weitere SMS, die während des Prozesses veröffentlicht wurde und die Barlow auf ihrem abgeänderten Filmplakat zur Schau stellte: "Ich werde danach ihren verbrannten Leichnam f***** um sicherzustellen, dass sie tot ist."

Johnny Depp mag in Cannes gefeiert werden – doch einige Menschen werden weiterhin daran erinnern, was ihm seine Ex-Frau auch nach der Niederlage vor Gericht noch vorwirft. Auf Twitter erhielt der Hashtag "CannesYouNot" viel Zuspruch. Thierry Fremaux, Direktor des Festivals, ließ gegenüber "Variety" wissen, was er über die Proteste von Heard-Anhängern denkt.

"Ich weiß nicht, wie es um das Image von Johnny Depp in den USA bestellt ist. Um die Wahrheit zu sagen, in meinem Leben gibt es nur eine Regel, und das ist die Freiheit des Denkens, der Rede und des Handelns innerhalb eines legalen Rahmens." Johnny Depp sei Schauspieler in einem Film, das zähle für ihn. "Wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der nicht das geringste Interesse an diesem sehr öffentlichkeitswirksamen Prozess hat, dann bin ich das. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich interessiere mich auch für Johnny Depp als Schauspieler", sagte Fremaux außerdem.

