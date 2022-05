Am Mittwoch wird vor Gericht in Virginia Model Kate Moss im Zeugenstand erwartet. Sie soll für Johnny Depp aussagen – und könnte eine seiner wichtigsten Fürsprecherinnen werden.

Es ist wohl die Zeugenaussage, die mit der größten Spannung erwartet wird: Supermodel Kate Moss wird vor Gericht in Fairfax, Virginia, ihre Sicht der Dinge schildern und Stellung beziehen. Der einzige Grund, warum Moss überhaupt von Johnny Depps Team vorgeladen werden konnte, war Amber Heards eigene Aussage.

Kate Moss: Warum sie so wichtig ist für Johnny Depp

Dabei erinnerte sich Heard an einen Vorfall aus dem Jahr 2015. Depp habe sich mit Heards Schwester Whitney gestritten, erzählte die Schauspielerin. Sie habe nicht gezögert, einzugreifen. "Whitney stand mit dem Rücken zur Treppe, und Johnny schlug nach ihr", sagte sie aus. "Ich zögere nicht, ich warte nicht – ich denke in meinem Kopf sofort an Kate Moss und die Treppe. Und ich habe ihm eine verpasst", erinnerte sie sich und wiederholte damit ein Gerücht, Depp habe Moss in den Neunzigern eine Hoteltreppe runter geschubst. Indem Amber Heard Kate Moss' Namen ins Spiel brachte, konnte Depps Team das Model als Widerlegungszeugin berufen.

Die Britin könnte zur wichtigsten Zeugin werden. Haben Depps Ex-Partnerinnen Vanessa Paradis und Winona Ryder bereits im Londoner Prozess für ihn ausgesagt, wurde Moss damals nicht befragt. Doch was sie sagt, könnte Gewicht haben. Vor allem für Depps Image in der Öffentlichkeit.

Denn in dem laufenden Verleumdungsprozess geht es am Ende nicht nur um die Entscheidung der Geschworenen. Sondern auch darum, was die Fans über Depp und Heard denken. Beide wollen ihren ramponierten Ruf reparieren, besonders aber Johnny Depp. Kern seiner Klage ist, dass er Amber Heard vorwirft, ihm mit ihrem Artikel in der "Washington Post" auch beruflich geschadet zu haben. Die 50 Millionen, die er von ihr als Schadensersatz verlangt, sind für Depp vermutlich irrelevant. Er hat genug Geld. Was er aber braucht, sind weitere Rollen und ein Image, das es Filmstudios zulässt, ihn zu engagieren. Und genau da kommt ein Superstar wie Kate Moss genau richtig.

Von 1994 bis 1997 waren der amerikanische Schauspieler Johnny Depp und das britische Supermodel Kate Moss liiert. Sie galten als eines des begehrtesten Promi-Paar der 90er, nun wird ihre Beziehung Thema vor Gericht. Denn im Prozess zwischen Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard fiel der Name Kate Moss - sie wird noch diese Woche im Zeugenstand erwartet.

Image retten

Da der Prozess live übertragen wird, würde die ganze Welt sehen, wie sie ihren Ex-Freund verteidigt. Wie sie womöglich betont, dass er sie gut umsorgt habe. Sie könnte wiederholen, was sie bereits der Zeitschrift "Vanity Fair" vor zehn Jahren erzählte: "Es gibt niemanden, der sich jemals wirklich um mich gekümmert hat. Johnny hat das eine Zeit lang getan. Ich habe geglaubt, was er sagte. Wenn ich zum Beispiel fragte: 'Was soll ich tun?', sagte er es mir. Und das hat mir gefehlt, als ich gegangen bin. Ich habe wirklich das Gefühl verloren, dass ich jemandem vertrauen kann."

Und so wird Kate Moss aus zweierlei Hinsicht zur wichtigsten Zeugin: Zum einen könnte sie Amber Heards Aussage faktisch widerlegen, zum anderen könnte sie vor der Öffentlichkeit ein Bild von Johnny Depp zeichnen, das nicht dem des "Frauenschlägers" entspricht.