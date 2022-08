Johnny Depp kommt in den neu entsiegelten Gerichtsdokumenten größtenteils nicht gut weg

Kürzlich entschlüsselte Gerichtsdokumente offenbaren teils pikante Details aus dem Gerichtsstreit von Johnny Depp und Amber Heard. So schilderte Depps Ex-Freundin Schlimmes aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler.

Immer mehr pikante Details aus den Verhandlungen im Zuge des Verleumdungsprozesses zwischen Amber Heard und Johnny Depp kommen zum Vorschein. Und sie werfen zum großen Teil kein gutes Licht auf den "Fluch der Karibik"-Star.

Ellen Barkin: Was sie über Johnny Depp verriet

Die Geschworenen vor Gericht in Virginia sahen beispielsweise nur einen Teil der Vernehmung von Johnny Depps Ex-Freundin Ellen Barkin. Sie bestätigte darin Amber Heards Eindruck von Depp und schilderte vor allem seine Eifersucht. Was sie jedoch nicht sahen, waren weit mehr Details, die Barkin preisgab.

So erzählte sie, was passierte, bevor sie zum ersten Mal Sex hatten. Depp soll ihr "Qualuudes" (ein Schlafmittel, das oft als Droge missbraucht wird) gegeben und gefragt haben, ob sie "fi****" wolle. Auf die Frage hin, ob Depp charmant sein könne, antwortete sie: "Die meisten Missbrauchstäter sind das." Einmal habe er eine Weinflasche nach ihr geworfen, was sie nicht überraschte, denn er habe "immer einen Hauch von Gewalt um sich" gehabt.

Neue Details

"Er ist ein Schreihals, er ist verbal beleidigend. Und diese Dinge kann man sehen", erläuterte sie. Wer seine Opfer seien? "Sein Assistent. Leute, die an dem Film arbeiteten, vielleicht in einer Funktion, die er als weniger wichtig erachtete, als er sie ausübt. Es gibt einfach eine Welt der Gewalt", erklärte die Schauspielerin.

Es geht immer noch intimer: Derzeit werten US-Medien die kürzlich entsiegelten Vorverhandlungsdokumente des Rechtsstreits zwischen Johnny Depp und Amber Heard aus.

Erektionsstörungen

Dabei stießen die Journalisten unter anderem auch auf vom Gericht abgelehnte Beweisanträge, die es teilweise in sich haben. So enthüllte "Page Six": Das Anwaltsteam von Heard wollte eine angebliche Erektionsstörung von Johnny Depp im Gerichtssaal thematisieren und damit begründen, warum Depp Heard mit einer Flasche penetriert haben soll.

Amber Heard wurde im Prozess zu einer Schadenersatzzahlung von mehr als zehn Millionen Dollar verurteilt. Johnny Depp muss ihr wiederum zwei Millionen Dollar zahlen. Amber Heard und ihr Anwaltsteam haben Berufung gegen das Urteil eingelegt.