US-Star Johnny Depp ohne Bart am Mittwoch auf dem roten Teppich in New York.

US-Star Johnny Depp war auf dem roten Teppich in New York kaum wiederzuerkennen. Seit einigen Tagen hat er keinen Bart mehr.

Seit einigen Tagen hat US-Star Johnny Depp (59) einen völlig neuen Look. Eigentlich hat er sich lediglich von seinem Ziegenbart getrennt. Wie markant der aber offenbar war, zeigt sich daran, dass er ohne das Gesichtshaar kaum wiederzuerkennen ist. Einmal mehr demonstrierte er das nun auf dem roten Teppich einer Veranstaltung von SiriusXM am Mittwoch in New York City.

Mit dem glatt rasierten Gesicht wirkt er deutlich jünger. Auch hat er sich von den eleganten Anzügen, die er zu den Gerichtsverhandlungen im Rahmen des Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) getragen hat, wieder verabschiedet. In New York trug er T-Shirt, kariertes Hemd, Schal und Lederjacke zu Jeans, schwarzen Schuhen und jeder Menge Halsketten sowie blau getönter Sonnenbrille im langen Haar.

Gute Laune seit Gerichtsurteil

Auffällig ist zudem die gute Laune des US-Stars, der derzeit mit seinem Rockerfreund Jeff Beck (78) auf Tournee ist. Seit seinem Sieg vor dem Fairfax County Circuit Court in Virginia Anfang des Jahres sind fröhliche Auftritte wie dieser in New York an der Tagesordnung.

Heard hatte 2018 in einem Meinungsartikel für die "Washington Post" behauptet, sie sei eine Überlebende häuslicher Gewalt. Sie wurde nun dazu verurteilt, Depp zehn Millionen Dollar Schadenersatz zu zahlen. Ein Gericht entschied, dass Heard ihn in dem Artikel verleumdet hatte, aber die Geschworenen sprachen Heard auch zwei Millionen Dollar in ihrer Gegenklage gegen Depp zu.