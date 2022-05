Nur zwei Tage nach den Plädoyers: Johnny Depp kletterte bei einem Konzert von Jeff Beck in England für drei Songs auf die Bühne.

Nur zwei Tage nach den Plädoyers in seinem Gerichtsprozess gegen Amber Heard (36) überrascht Johnny Depp (58) mit einem Gastauftritt in England. Bei einem Konzert von Jeff Beck (77) am Sonntag kam der Schauspieler und Hobby-Gitarrist für einige Songs auf die Bühne. Etliche Konzertbesucher hielten die Performance in Sheffield in Videos und Social-Media-Posts fest, wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtete.

Johnny Depp unterstützte die britische Rocklegende Jeff Beck (The Yardbirds) demnach bei drei Songs. Zusammen sangen und spielten sie ihre Version von John Lennons "Isolation". Das Lied brachten Beck und Depp 2020 als Single heraus. Außerdem versuchten sich die beiden an Jimi Hendrix' "Little Wing" und "What's Going On" von Marvin Gaye.

Johnny Depp als Rockstar

Johnny Depp ist seit Jahren ein begeisterter Musiker. Vor seiner Karriere als Schauspieler strebte er eine Laufbahn als Rockstar an. Dies gab er auch im Prozess gegen Exfrau Amber Heard zu Protokoll. Erst als es als Musiker nicht klappte, rutschte er eher zufällig ins Filmgeschäft.

Parallel zu seiner Kinokarriere spielte Depp als Gastmusiker für diverse Künstler. 2015 gründete er mit Alice Cooper (74) und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry (71) die Band Hollywood Vampires.

Am Freitag ging mit den Plädoyers der Anwälte die Beweisaufnahme im Fall Depp vs. Heard zu Ende. Beide werfen sich Verleumdung vor. Wann die Geschworenen ihr Urteil präsentieren, steht noch nicht fest.