Johnny Depp könnte schon bald als sogenannte "Moon Person" bei den MTV Video Music Awards auftreten.

Hat Johnny Depp (59) eine ungewöhnliche neue Rolle an Land gezogen? Der Schauspieler soll auf den MTV Video Music Awards in diesem Jahr angeblich als sogenannte "Moon Person" auftreten. Von dem Überraschungsauftritt, der aktuell geplant werden soll, berichtete das US-Portal "TMZ".

Quellen aus der VMA-Produktion sollen die Informationen preisgegeben haben. Der "Fluch der Karibik"-Star soll sich demnach am 28. August in Newark im US-Bundesstaat New Jersey als das Aushängeschild des Senders verkleiden. Erst kürzlich wurde der "Moonman" in die "Moon Person" umbenannt.

Er ist fünfmaliger Movie-Award-Preisträger

Depp hat im Laufe seiner Karriere selbst fünf "MTV Movie Awards" gewonnen. Das Film-Pendant der Preisverleihung fand in diesem Jahr am 6. Juni statt. Für seine Auftritte in den "Fluch der Karibik"-Filmen gewann der Star in den Kategorien beste männliche Darbietung, bestes Aussehen, beste Darbietung sowie beste komödiantische Darbietung. Für sein Schauspiel in "Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street" konnte er den Preis als bester Bösewicht mit nach Hause nehmen.

Der Schauspieler arbeitet wieder

Nach dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36) ist der Hollywood-Star wieder auf Erfolgskurs. Erst kürzlich unterschrieb er einen lukrativen Werbe-Vertrag. Depp ist das Gesicht einer neuen Kampagne der Luxusmarke Dior und deren Duft Sauvage. Außerdem steht der 59-Jährige als Regisseur für den Film "Modigliani" hinter der Kamera.