Im Zeugenstand erkannte Amber Heard am Montag an, dass Johnny Depp sie nicht angucken würde. Warum das so ist, erklärte Depps Anwältin.

Amber Heards Verhalten während ihrer Auftritte im Zeugenstand unterscheiden sich grundlegend von denen Johnny Depps. Während der "Fluch der Karibik"-Star stets die Distanz zu Amber Heard wahrte und sie mit "Ms. Heard" bezeichnete, nannte sie ihn "Johnny".

Amber Heard: Johnny Depp sieht sie nicht an

Bisher auffällig: Johnny Depp würdigte die "Aquaman"-Schauspielerin keines Blickes. Nicht einmal sah er Heard in die Augen, nur gelegentlich hob er den Kopf und wechselte ein paar Worte mit seinem Anwaltsteam.

"Mr. Depp hat Sie während des gesamten Prozesses nicht ein einziges Mal angeschaut, nicht wahr?" fragte Camille Vasquez, eine der Anwälte des "Fluch der Karibik"-Darstellers, woraufhin Heard zustimme und sagte, sie habe nichts Gegenteiliges bemerkt. "Sie wissen genau, warum Mr. Depp Sie nicht ansieht, nicht wahr?", wollte Vasquez wissen und spielte anschließend eine Tonaufnahme ab, die im Sommer 2016 entstanden ist. Heard und Depp trafen sich damals in einem Hotel in San Francisco. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden noch nicht die Einigung getroffen, nach der Depp seiner Ex-Frau sieben Millionen Dollar zahlen würde. Heard hatte zu dem Zeitpunkt eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt.

In der Aufnahme ist Heard zu hören, wie sie Depp anfleht, sie in den Arm zu nehmen und er sich sträubt. Er verspricht ihr außerdem, dass sie nie wieder seine Augen sehen würde. "Nach all dem Scheiß, den du gerade gesagt hast?", so der Schauspieler. "Nach all dem Scheiß, den du mir vorgeworfen hast? Ich bin nichts für dich, und ich werde immer nichts für dich sein. Wir werden uns nie wieder sehen. Nimm meine verdammte Brille nicht ab. Du wirst meine Augen nicht mehr sehen."

Aufnahme aus dem Jahr 2016

Heard bestätigte im Zeugenstand, Depp könne sie nicht ansehen. Ihre Sprecher begründeten Depps fehlenden Blickkontakt mit fehlendem Mut. "Kein Wunder, dass Herr Depp nicht die Kraft oder den Mut hat, Frau Heard während des gesamten Verfahrens auch nur anzusehen – wie er es im britischen Prozess nicht konnte – und stattdessen kritzelt und kichert er", ließen sie gegenüber "People" verlautbaren.

