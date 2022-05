von Jochen Siemens Seit drei Wochen schon stehen sich Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht gegenüber. So ist Johnny Depp zu dem Mann geworden, der seiner Ex-Frau nicht mehr in die Augen blicken will.

Nach nun drei Wochen in diesem Gerichtssaal in Fairfax, nach stundenlangen zermürbenden Fragen wie "Ms Heard, dieses Foto zeigt sie einen Tag nachdem, wie sie behaupten, Mister Depp ihnen die Nase gebrochen hätte. Korrekt?" "Ja, aber ich glaubte, er hätte mir die Nase gebrochen", will man irgendwann nicht mehr zuhören. Denn es geht weiter mit Arztberichten, die nichts vermerkten, mit Make up über den roten Stellen im Gesicht und Eisbeuteln, um über Nacht die angeblichen Schwellungen zu kühlen. Es ist zermürbend, weil hier die wohl oft recht wüsten Momente einer sehr kurzen Ehe in Staubkorngröße seziert werden, um am Ende, und das ist noch lange hin, ja, was eigentlich? Recht zu sprechen?

Kein Vermögen mehr – und auch keine Rollenangebote