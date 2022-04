Sechs Jahre ist die Trennung von Amber Heard und Johnny Depp bereits her und nach wie vor trifft sich das Ex-Ehepaar vor Gericht. Seit anderthalb Wochen streiten sie erneut und es kommen sogar blutige Details ans Licht.

Johnny Depp hat schon die skurrilsten und verrücktesten Rollen als Schauspieler gespielt, doch auch die Details seiner Ehe mit Amber Heard erinnern an einen Kino-Kassenschlager. Am Montag wurde vor Gericht in Fairfax bekannt, dass Johnny Depp in einer ehelichen Auseinandersetzung seine Fingerkuppe verloren haben soll.

Momentan verklagt sich das Ex-Paar gegenseitig auf Verleumdung. Sie möchte 100 Millionen Dollar Schmerzensgeld von ihm, er 50 Millionen von ihr. Um die Wahrheit hinter den gegenseitigen Vorwürfen über das Fehlverhalten des jeweils anderen rausfinden zu können, werden unzählige Freunde, Angestellte, Verwandte und sogar eine ehemalige Eheberaterin befragt. Am Montag kamen zwei Angestellte aus der damaligen Zeit zu Wort, die einen gruseligen Vorfall aus dem Jahr 2015 schilderten.

Blutiger Vorfall zwischen Heard und Depp in Australien

Zu dem soll es im März 2015 gekommen sein, zu diesem Zeitpunkt war das Paar gerade einmal einen Monat lang verheiratet. Johnny Depp und Amber Heard hielten sich mit dem persönlichen Leibarzt Dr. David Kipper und der Krankenschwester Debbie Lloyd in Australien auf. Dort drehte Depp damals den Film "Fluch der Karibik 5" und das medizinische Personal gehörte zu seinem mitreisenden Personalstab.

Zwar sollen beide Angestellte bei dem Vorfall nicht dabei gewesen, aber kurz danach zu Hilfe gerufen worden sein. Johnny Depp schickte als Hilferuf an seinen Hausarzt eine SMS: "Ich habe mir die Fingerkuppe meines Mittelfingers abgeschnitten. Was soll ich tun? Außer natürlich in ein Krankenhaus gehen. Es ist mir so peinlich, dass ich mich auf was mit ihr eingelassen habe. F**K THE WORLD!!! JD", so der Mediziner. Der Arzt kam sofort und versorgte die Wunde bis zur Einlieferung ins Krankenhaus, doch die Fingerkuppe fehlte. Der Mediziner konnte aber keine Aussage zu dem Tathergang machen.

Ein verwüstetes Haus, ein fehlender Finger, doch keiner weiß genau, was los war

Die Krankenschwester Lloyd konnte jedoch noch pikantere Details wiedergeben. Als sie in das Haus gekommen sei, sei es verwüstet gewesen. Ein Fernseher war kaputt, die Wände in Mitleidenschaft gezogen und besonders kurios: Depps Hände waren laut Lloyds Aussage voll mit Farbe und Schmutz und es fehlte die Fingerkuppe des rechten Mittelfingers. Doch keiner schien zu wissen, wo diese abgeblieben war. "Ich erinnere mich, wie ich im Erdgeschoss nach dem Finger gesucht habe. Alles war ein einziges Durcheinander", so die Krankenschwester. Am Ende fand ein Angestellter Depps Fingerkuppe auf dem Küchenfußboden, dadurch konnte sie im Krankenhaus wieder angenäht werden. Bis heute erkennt man eine Narbe am rechten Mittelfinger des Schauspielers.

Doch es gibt verschiedene Versionen, was in dieser Nacht genau in dem Haus passiert sein könnte. Heard selbst behauptete, dass ihr Ex-Mann sie gegen eine Tischtennisplatte und den Kühlschrank gestoßen habe. Der Mediziner Dr. Kipper kann sich jedoch nicht an Verletzungen der Schauspielerin erinnern. Die Krankenschwester hörte gleich zwei Versionen, wie es zu dem abgetrennten Finger gekommen sein könnte: "Ich hörte, dass Amber eine Wodka-Flasche auf ihn geworfen haben sollte, aber auch, dass er mit der Hand auf ein Handy eingeschlagen haben soll."

Heard bestritt die Behauptung, sie habe eine Wodka-Flasche nach Depp geworfen. Der ehemaligem Privatarzt Kipper sagte jedoch, er sei nach der SMS zum Haus gegangen und habe Glasscherben und Blut auf dem Boden gesehen – aber kein Blut auf dem Glas. Kipper sagte auch aus, dass Depp den Ärzten in der Notaufnahme in Australien erzählt habe, dass er sich mit einem Messer in den Finger geschnitten habe.

Quellen: Bild, NY Post