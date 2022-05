Amber Heards Anwältin Elaine Bredehoft erhält Unterstützung von der Gegenseite: Depp-Fans haben Mitleid mit ihr, sie sehe ausgelaugt aus. Sie soll außerhalb des Gerichtssaals lautstarke Auseinandersetzungen mit Heard gehabt haben.

Im Prozess Depp versus Heard kriegt jeder sein Fett weg: Doch Amber Heards Anwältin Elaine Bredehoft erhält nun unerwartete Unterstützung von Depp-Fans. Sie sehe "ausgelaugt" aus, man habe Mitleid mit ihr, steht unter Videos der Anwältin auf Tiktok.

Als Bredehoft Heard an ihrem letzten Tag im Zeugenstand verhörte, legte Depps Anwältin Camille Vasquez bei jeder zweiten Frage, die Bredehof versuchte zu stellen, Einspruch ein. Der Richter gab Vasquez' Einwänden mehrere Male recht, sodass Amber Heards Anwältin mehrfach ins Stocken geriet. "Ich versuche es hier, ich versuche es ...", sagte Brederhoft und seufzte frustriert.

Amber Heards Anwältin "ausgelaugt"

TikTok-Nutzer:innen sympathisierten mit der Anwältin und fluteten die Kommentarspalten unter dem Video, in dem Heards Verteidigerin "ausgelaugt" aussehe und "als würde sie weinen". "Jemand aus dem Publikum hat sie neulich im Gerichtssaal weinen sehen. Mein Herz bricht für sie", kommentierte eine Userin. All das soll mit einem Vorfall außerhalb des Gerichtssaals zusammengekommen sein. Dort soll es lautstarke Auseinandersetzungen mit Heard gegeben haben.

Dabei hat Heard ihre Anwältin nicht unbedacht ausgewählt: Bredehoft ist seit 1984 als Rechtsanwältin in Virginia, dem District of Columbia und Maryland tätig. Sie genießt in der Metropolregion hohes Ansehen und ihre Karriere wurde im Laufe ihrer langjährigen Tätigkeit mehrfach gewürdigt. Bredehoft wurde von "Virginia Lawyers Weekly" zur "Virginia’s Legal Elite" und zu einer der einflussreichsten Frauen Virginias ernannt. Laut ihrer Website wird Brederhoft seit 1997 jedes Jahr in "The Best Lawyers in America" aufgenommen.

Es geht um viele Millionen

Seit Mitte April bekriegen sich Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht in Fairfax, Virginia. Depp hat Heard, mit der er von 2015 bis 2017 verheiratet war, auf 50 Millionen Dollar (knapp 48 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt. Der "Fluch der Karibik"-Star wirft der 36-Jährigen vor, seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt schwer geschadet zu haben. Heard hat mit einer Gegenklage gegen den 58-Jährigen reagiert und verlangt 100 Millionen Dollar Schadenersatz.