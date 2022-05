Während die Jury über alles Gesagte im Prozess Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard nachdenkt und vermutlich in dieser Woche zu einem Ergebnis kommen wird, reiste Depp nach England für einen spontanen Gitarren-Gig.

Stellen Sie sich vor, sie gehen am Sonntagabend in der englischen Stadt Sheffield auf ein Konzert des großen Gitarristen Jeff Beck und neben ihm steht der Mann, der momentan viele Medien weltweit beschäftigt: Johnny Depp.

So passierte es manchen Menschen in England Sonntagabend. Während Depp seit den Abschlussplädoyers am Freitag auf ein Urteil seiner Klage wartet, floh er aus Amerika über den großen Teich und legte einen spontanen musikalischen Auftritt hin. Der Hobby-Musiker Depp hatte schon 2020 mit Beck zusammen ein Remake des John-Lennon-Songs "Isolation" kreiert, der am Sonntag ebenso auf der Bühne in einer privateren Atmosphäre gespielt wurde.

Jeff Beck und Johnny Depp performen "Isolation":

Die beiden Stars spielten auch Coverversionen von Marvin Gayes "What’s Going On" und Jimi Hendrix’ "Little Wing". Es gibt Spekulationen, dass Depp Beck auch bei seinem nächsten Tourstopp am Montag in der Londoner Royal Albert Hall begleiten könnte. In den USA ist am Montag ohnehin Feiertag, der Memorial Day. Das Urteil der Geschworenen in dem Prozess, den Johnny Depp seit sieben Wochen gegen seine Ex-Frau Amber Heard wegen Verleumdung führt, wird frühestens am Dienstag erwartet. Vorausgesetzt, die Jury wird sich schnell einig.

Die Fans von Johnny Depp verbreiteten den musikalischen Auftritt ihres Idols schnell bei Social Media. Außerdem wurden Spekulationen darüber getätigt, ob Johnny Depp sich die Haare habe färben lassen. Den Fans schien die Mähne des Schauspielers auf einmal heller, als noch am Freitag vor Gericht.

Johnny Depps Leidenschaft für die Musik begann noch lange vor seiner Schauspielkarriere – und er behielt sie immer bei. 2015 gründete er sogar mit Alice Cooper und Joe Perry die Band "Hollywood Vampires".

Quellen: YouTube, Deadline