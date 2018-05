Neuer Wirbel um Johnny Depp (54, "Fluch der Karibik"). Der Hollywood-Star soll am Set seines neuen Films "LAbyrinth" ausgerastet sein. Das berichten mehrere Quellen der US-Website "Page Six". Depp sei nicht nur verbal laut geworden, sondern habe auch versucht einen Produktionsmitarbeiter zu schlagen. Der Ärger soll entstanden sein, als Depp für eine Szene die Regie übernahm, in der er zwei seiner Freunde als Polizist und Obdachloser besetzte. Ein Insider erzählt, dass die Szene größer wurde, als sie ursprünglich geplant war. "Eine Straße in der Innenstadt von L.A. wurde gesperrt, aber als die Genehmigung abgelaufen war, wollte Depp weiter drehen."

"Die Produzenten versuchten, die Drehgenehmigung zu verlängern", heißt es aus Kreisen der Produktion. Schließlich habe ein Location-Manager den Regisseur des Films, Brad Furman, informiert, dass die Szene nun zu einem Ende gebracht werden müsse. "Brad erwiderte: 'Sag das Johnny Depp!'" Der Location-Manager sei daraufhin zu Depp gegangen und habe ihm mitgeteilt: "Dies ist der letzte Schuss", so ein Insider. Depp, der den "ganzen Tag am Set geraucht und getrunken hat", habe wütend reagiert. "Er war fünf Zentimeter entfernt und schrie: 'Wer bist du? Du hast kein Recht dazu!'".

Als der von der Film-Crew geschätzte Mitarbeiter zu Depp gesagt habe, dass er nur seinen Job mache, habe der Hollywood-Star versucht, ihm in die Rippen zu schlagen. Doch der schwache Schlag verfehlte seine Wirkung. Depp habe daraufhin geschrien: "Ich gebe die 100.000 Dollar, damit du mich auf der Stelle schlägst!" Der verdutzte Mitarbeiter blieb regungslos stehen und Depp wurde schließlich weggezogen.

Regisseur Furman hingegen spielte den Vorfall herunter. In einem Statement teilte er mit, dass die Berichterstattung übertrieben sei. "Johnny Depp ist ein vollkommener Profi, ein großartiger Mitarbeiter und ein Unterstützer anderer Künstler. Er behandelt die Crew und die Leute um ihn herum immer mit dem höchsten Respekt." Und dann fügte er noch an: "Wir alle lieben Geschichten - aber hier gibt es keine." In " LAbyrinth" spielt Depp den echten LAPD-Detektiv Russell Poole, der den Mord an Rapper Biggie Smalls untersucht hat.