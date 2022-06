"Wow, das ist nicht, was ich erwartet habe": So reagiert Hollywood auf Johnny Depps Sieg über Amber Heard

Schauspieler Johnny Depp geht als großer Gewinner aus dem Gericht. Er hat den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard gewonnen. So reagieren seine prominenten Kollegen auf das Gerichtsurteil.

Das Urteil der Geschworenen war eindeutig. Sie gaben nach einer zermürbenden Schlammschlacht vor laufenden Kameras dem Schauspieler Johnny Depp recht und sprachen im Gegenzug seine Ex-Frau Amber Heard im Verleumdungsprozess größtenteils schuldig. Die Jury kam zu dem Schluss, dass Heard Behauptungen gegen Depp "mit tatsächlicher Böswilligkeit" aufgestellt habe. 15 Millionen Dollar soll sie ihrem Ex-Mann nun zahlen. Heard wurden im Gegenzug wegen verleumderischen Aussagen von Depps Anwalt zwei Millionen Dollar Schadensersatz zugestanden. In einem im Anschluss veröffentlichten Statement sprach Depp unter anderem davon, dass die Jury ihm nach sechs Jahren des Kampfes sein Leben zurückgegeben habe.

Nicht nur Depp selbst feierte den Sieg vor Gericht. Viele Prominente reagierten auf das Statement mit Wohlwollen, darunter auch der US-Musiker Ryan Adams. Der Singer-Songwriter verlor keine großen Worte, sondern kommentierte mit einer Reihe Emojis wie einem Herz und einer Flamme. Einen Beigeschmack hat dies, weil Adams selbst in der Vergangenheit von mehreren Künstlerinnen Belästigung und Manipulation vorgeworfen wurde. Was die Internet-Community auch kommentierte.

Sieg von Johnny Depp: "Gerechtigkeit Genüge getan"

Ashley Benson, bekannt durch die Rolle der Hanna Marin in der US-Serie "Pretty Little Liars" postete auf Instagram gar ein Foto von Depp, das sie mit einem in Großbuchstaben geschriebenen "Yes" und einer Reihe Herzen kommentierte. Schauspielerin Laurie Holden ging noch weiter und twitterte, dass mit dem Urteil in dem Prozess, der Gerechtigkeit Genüge getan worden sei. "Das Urteil der Geschworenen ist eine Botschaft an die Welt, dass Missbrauch kein Geschlecht hat und das Fakten tatsächlich zählen", schrieb sie. Und Model Naomi Campell hinterließ unter dem Statement drei Herzen.

Auch Sharon Osbourne, Moderatorin und Frau von Ozzy Osbourne, zeigte sich in der Talkshow von Piers Morgan überrascht über das Urteil: "Wow, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich meine, ich wollte, dass Johnny gewinnt, aber ich habe nicht erwartet, dass er es tut." Andere Prominente gaben sich zurückhaltender, hinterließen lediglich ein zustimmendes "Like" unter dem Statement Depps. So der us-amerikanische Schauspieler und Musiker Eli Brown, der unter anderem aus der Serie "Gossip Girl" bekannt ist sowie weitere Kollegen wie Gemma Chan, Riley Keough und Chase Stokes.

Zuspruch erhält Depp auch vom Sohn des ehemaligen US-Präsidenten. Donald Trump Junior twitterte: "15 Millionen für Depp, vielleicht ein Fall, der die fanatisch feministische Vorstellung beenden könnte, dass jeder Mann schuldig ist, bevor seine Unschuld bewiesen ist."

Von Narzissten und manipulativen Frauen

Die meisten Prominenten vermieden vor der Urteilsverkündung zumindest in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen, andere waren weniger vorsichtig mit ihrer Wertung. So soll der Komiker Chris Rock bei einer seiner Shows gesagt haben: "Glaubt allen Frauen, glaubt allen Frauen. Außer Amber Heard." Podcaster Hoe Rogan nannte sie eine "verrückte Lady" und Ireland Baldwin sprach davon, dass die Schauspielerin eine "schreckliche Person" sei. Sie kenne Frauen, die wie sie seien, manipulativ, kalt und sie benutzten ihre Weiblichkeit, so Baldwin, um das Opfer zu spielen. Schauspielerin Eva Green teilte während des laufenden Prozesse ein Bild von sich und Depp und kommentierte es unter anderem mit den Worten: "Ich habe keinen Zweifel, dass Johnny mit seinem guten Namen und seinem wundervollen Herzen aus dem Prozess hervorgehen wird."

Aber auch Amber Heard steht nicht allein. Bereits vor der Urteilsverkündung erhielt sie unter anderem Zuspruch von Radiomoderator Howard Stern, der Depp als großen Narzissten bezeichnete. Und Schauspielerin Julia Fox bezweifelte öffentlich, dass Heard die Macht gehabt habe, Depp zu missbrauchen. Sie ging sogar so weit, dem Schauspieler zu unterstellen, noch immer in seine Ex-Frau verliebt zu sein. Fox sagte: "Das ist eindeutig eine kranke Art, ihr Leben immer noch zu kontrollieren, indem er sie überall auf der Welt verklagt."

In Heards Statement nach der Urteilsverkündung sprach sie davon ein Recht verloren zu haben, an das sie fest geglaubt habe, "das Recht frei und offen zu sprechen". Das Urteil sei ein Rückschritt. Es zerstöre die Vorstellung, dass Gewalt gegen Frauen ernstgenommen wird. Comedienne Amy Schumer scheint das ähnlich zu sehen. Sie nahm zwar keinen direkten Bezug auf Johnny Depp oder Amber Heard, postete aber auf ihrem Instagram-Kanal im Anschluss an die Urteilsverkündung ein Zitat von der US-Journalistin Gloria Steinem: "Jede Frau, die sich dafür entscheidet, sich wie ein vollwertiges menschliches Wesen zu verhalten, sollte gewarnt sein, dass die Armeen des Status Quo sie als eine Art schmutzigen Witz behandeln werden."

Johnny Depp war bei der Urteilsverkündung nicht im Gericht anwesend. Er war im Ausland unterwegs und unterstützte den Musiker Jeff Beck bei mehreren Auftritten in Großbritannien.

