Im Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp wurde nun eine E-mail verlesen. Sie deckt auf, dass Depp schon zwischenmenschliche Probleme mit seiner Ex-Partnerin Vanessa Paradis hatte.

Auf den Beziehungen von Johnny Depp scheint kein Segen zu liegen. Im derzeitigen Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp wurde nun eine E-Mail verlesen, die bestätigt, dass Depp auch über seine Ex-Frau Vanessa Paradis hergezogen hatte.

Johnny Depp und Vanessa Paradis hatten 14 Jahre lang eine eheähnliche Beziehung. Von 1998 bis 2012 waren die Schauspieler ein Paar. Depp und Paradis haben zwei gemeinsame Kind, Lily-Rose Melody Depp mittlerweile 22 Jahre alt und John Christopher Depp III., der 20 Jahre alt ist. Trennungsgrund soll 2012 keine Geringere als Amber Heard gewesen sein. Heard heiratete Depp dann 2015. Das Paar wurde jedoch 2017 geschieden. Seitdem bekriegen sich die Ex-Eheleute immer wieder vor Gericht.

Nun wurde in dem aktuellen Prozess, indem sich Heard und Depp gegenseitig auf Verleumdung verklagen, eine E-Mail vorgelesen. Geschrieben von Johnny Depp, Empfänger Sir Elton John. In der E-Mail, die mit Schimpfwörtern übersät war und der 58-Jährige ordentlich über seine Ex-Freundin Paradis ablässt, bezeichnet er die Mutter seiner Kinder als u.a. "französische Erpresserin". Die Mail wurde vorgelesen von Heards Anwalt Rottenborn.

Trennung von Paradis verleitete ihn zum Alkoholismus

Dieses Beweisstück sollte vor allem belegen, dass Johnny Depp schon damals ein Problem mit Drogen gehabt haben soll. In einem vergangenen Prozess des Ex-Paares Heard und Depp im Jahr 2020 hatte der Schauspieler zugegeben, dass der Bruch der Beziehung zu Paradis eine "schmerzhafte Zeit" gewesen sei und dass er "höchstwahrscheinlich versucht habe, sich selbst zu betäuben".

Depp sagte dem Gericht 2020, dass er nach der Trennung von Paradis Alkohol missbraucht hatte, aber den damaligen Konsum von Drogen bestritt er. Der Alkohol-Missbrauch muss so heftig gewesen sein, dass er auch über ein Leber-Problem sprach. Rottenborn las dann den E-Mail-Austausch vor, den Depp mit Elton John im Juli 2013 hatte, in dem der Schauspieler schreibt, dass sich seine Kinder "Hals über Kopf in Amber verliebt" haben. Depp sagte in der E-Mail auch, dass der "Druck von meinen Schultern weg ist". Danach erzählt er Elton in der E-Mail von der "französischen Erpresserin", die versucht habe, seine Kinder einer "Gehirnwäsche" zu unterziehen. Johnny Depp gab zu, dass sich diese Aussage auf Vanessa Paradis bezogen hatte.

Quelle: Mirror