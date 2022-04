Die Flitterwochen sind normalerweise für Paare ein echtes Highlight ihrer Liebe, doch bei Johnny Depp und Amber Heard soll es schon früh zum Streit gekommen sein. Der Bodyguard des Schauspielers berichtet von Gesichtsverletzungen.

Johnny Depps Bodyguard Malcolm Connolly sagte am Donnerstag vor Gericht aus. Er begleitete das Ex-Ehepaar während dessen Flitterwochen. Auf einmal nahm er "Kratzer und Schwellungen" im Gesicht des Schauspielers wahr. Die Stimmung kippte von "glücklich und verliebt" zu "ruhig und griesgrämig".

Malcolm Connolly war live dabei, als die ganz frisch getraute Ehe ihre ersten Risse bekam. Schon in ihren Flitterwochen soll sich das Ehepaar Johnny Depp und Amber Heard zunehmend gestritten haben. Kurz nachdem der Trauschein unterschrieben war, soll sich Amber Heard verändert haben. Laut des Sicherheitsmitarbeiters soll sie "fordernder und resoluter" geworden sein.

Connolly trat am Donnerstag in den Zeugenstand und sagte vor Gericht, er habe nie gesehen, wie die beiden körperliche Gewalt gegeneinander ausübten, aber er habe "Verletzungen und Kratzer" in Depps Gesicht bemerkt. Der Jury wurde ein Foto von Depp und Heard während ihrer Flitterwochen im Orient Express von Bangkok nach Singapur gezeigt. Connolly sagte, er habe es selbst aufgenommen und bemerkte, dass Depp eine Schwellung unter seinem Auge hatte. Ironisch erklärte er im Zeugenstand, als er nach der Ursache der Verletzung gefragt wurde: "Er ist gegen eine Tür gelaufen oder eine Tür ist in ihn hineingelaufen."

Die Nahaufnahme zeigt Verletzungen in Johnny Depps Gesicht

© Michael REYNOLDS / POOL / AFP

Das Paar stritt vermehrt, schrie sich an. Vor allem Amber Heard hörte der Bodyguard meistens schreien und brüllen. "Sie wollte die Hosen anhaben in der Beziehung", nahm Connolly an. Je mehr Heard schrie, desto stiller und mürrischer soll Johnny Depp geworden sein.

Nach einiger Zeit nahm er Verletzungen in Depps Gesicht wahr, meistens auf der linken Gesichtshälfte. "Es wurde regelmäßiger. Nicht jede Woche, aber es passierte definitiv", fügte er hinzu.

