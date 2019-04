Gerade erste sorgten schlimme Schlagzeilen erneut für Furore: Johnny Depps Ex-Frau, Schauspielerin Amber Heard, bekräftigte ihre Gewaltvorwürfe gegen den Schauspieler erneut vor Gericht. Er wehrte sich, indem er abstritt, sie jemals geschlagen zu haben.

Johnny Depp soll eine neue Freundin haben

Jetzt, vier Jahre nach der Scheidung, soll Johnny Depp angeblich frisch verliebt sein. In eine russische Gogo-Tänzerin. Das berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Polina Glen heißt die Frau, die mittlerweile sogar bei dem "Fluch der Karibik"-Star eingezogen sein soll. Erstmals wurden Depp und Glen im vergangenen Jahr in Moskau zusammen gesehen, wo der 55-Jährige mit seiner Band The Hollywood Vampires ein Konzert gegeben hat. Erste Fotos, die das Paar in inniger Umarmung zeigen und die die "Daily Mail" veröffentlicht hat, entstanden Anfang dieses Jahres in einem Hotel in Serbien.

Wie eine Freundin der Tänzerin dem britischen Blatt verrät, haben sich Depp und Glen bei einer Party in Los Angeles kennengelernt. "Sie hat da nur gechillt und wusste nicht mal, wer er ist, als er auf sie zukam und sich vorstellte. Sie haben sich sofort verstanden", erzählt sie. "Die russischen Mädchen kennen ihn nicht. Die haben keine Ahnung von Schauspielern und die sehen im echten Leben meist anders aus. Als sie herausfand, wer er ist, hat sie sich gefreut."

Erste Beziehung seit Heard

Für Johnny Depp wäre es die erste Beziehung nachdem seine Ehe mit Heard in die Brüche ging. In einem Interview mit der Zeitschrift "Rolling Stone" hatte Depp im vergangenen Jahr verraten, dass seine Familie ihm von einer Hochzeit mit Heard abgeraten hatte. Außerdem hätten sie ihn gebeten, einen Ehevertrag abzuschließen. Darauf hatte er allerdings verzichtet. Angeblich soll Depp jetzt bereits darüber nachdenken, Polina Glen zu heiraten. Was seine Familie von der Idee hält, ist nicht bekannt.

Quellen: "Daily Mail" / "Rolling Stone"