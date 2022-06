Mit einem emotionalen Statement bezog Johnny Depp nach seinem gewonnenen Prozess Stellung aus dem fernen Großbritannien. Während für Amber Heard eine Welt zusammenbricht, schmiedet der Schauspieler bereits Zukunftspläne.

Johnny Depp soll bereit sein, wieder an seinen alten Ruhm und die erfolgreiche Karriere, die die letzten Jahre mehr oder weniger auf Eis lag, anzuknüpfen. Und dieses Mal möchte er nicht nur als Schauspieler ins Rampenlicht zurückkehren, sondern auch an seiner Musikkarriere feilen. Damit hat er bereits vor wenigen Tagen in Großbritannien begonnen.

Seit dem vergangen Wochenende tourt Johnny Depp mit der Musik-Legende Jeff Beck durch England und spielt hier und da einen Gig mit. Sein Anwaltsteam gab gestern vor dem Gericht an, dass Depp das Urteil wegen beruflicher Verpflichtungen nicht persönlich entgegennehmen könne. Man hätte an dieser Stelle stutzig werden können, schließlich dachte man, er toure nur zum Spaß mit Beck über die englischen Bühnen. Jetzt wird jedoch bekannt, dass die Musik auch in seinem "neuen Leben", wie Depp die Zeit nun nach dem Prozess in einem Statement bezeichnete, einen großen Teil seines Engagements in die Musik stecken möchte.

Johnny Depp möchte mehr Zeit in seine Musik stecken

Während Heard das Urteil in Fairfax persönlich entgegennahm, schüttelte der 58-jährige Schauspieler lächelnd seinen Fans in einem Pub in Newcastle die Hände, nachdem er selbst das Urteil gesehen hatte. Nun berichtet das britische News-Portal "Daily Mail" von Depps großen Comeback-Plänen. Gen Ende des Jahres soll Depp eine Veröffentlichung eines Albums mit der Gitarrenlegende Jeff Beck planen. Die beiden Männer haben daran in Becks Haus in Sussex monatelang gearbeitet. Außerdem möchte er damit anfangen, Arthouse-Filme zu drehen.

In einem Interview mit dem Journalisten Jason Solomons soll der "Jack Sparrow"-Darsteller gesagt haben, dass er erwarte, wieder zur Schauspielerei zurückzukehren. Er unterscheide hierbei aber stark zwischen einem Kinofilm und einem Spielfilm – "ein großer Unterschied, wie ich finde", so Depp. Er erklärte, dass Kino einem "diese Art von Freiheit gibt, etwas zu erschaffen, einen Charakter zu formen, etwas zu enthüllen, das ist eine Erkundung; während man manchmal, wenn man einen Spielfilm dreht, da reinkommt, seine Zeilen sagt oder die Witze ausgespuckt und dann wieder geht, wenn man kann."

Laut der "Daily Mail" soll Depps neue Karriere finanziell fast bei Null starten. Vor wenigen Jahren, 2020, wurde in Großbritannien vor Gericht bekannt, dass er im Laufe seiner Karriere bis zu 400 Millionen Pfund verdient habe. Doch er soll so gut wie alles verprasst haben, hieß es auf dem britischen Newsportal.

