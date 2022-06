Während in den USA die Jury diskutierte, trat Johnny Depp erneut mit Musiker Jeff Beck auf. Zur Aftershowparty in London soll niemand Geringeres als Kate Moss gekommen sein. Das Model hatte vergangene Woche für Depp ausgesagt.

Vor wenigen Tagen sah er sie auf einem Monitor, jetzt könnte es zum tatsächlichen Aufeinandertreffen von Kate Moss und Johnny Depp gekommen sein. Nachdem das Model dem Gericht zugeschaltet war und aussagte, ihr Ex-Freund Johnny Depp habe sie nie eine Treppe runtergeschubst, soll sie das Konzert von Jeff Beck und die anschließende Aftershowparty besucht haben. Eines der Konzerte, bei denen Depp als Gaststar aufgetreten ist.

Kate Moss offenbar bei Konzert von Johnny Depp und Jeff Beck

Laut der "Daily Mail" kam Moss etwa eineinhalb Stunden vor Depps Auftritt an der Royal Albert Hall an und soll den Auftritt an der Seite von Sharon Osborne verfolgt haben. Im Netz sorgte die Nachricht einer potenziellen Reunion des Ex-Paares für Aufregung. Bestätigt wurde es allerdings weder von Kate Moss noch von Johnny Depps Seite.

Mit ihrer Aussage vor Gericht räumte das Supermodel mit einem Gerücht auf, das Amber Heard im Zeugenstand wiederholt hatte. Nämlich, dass Johnny Depp sie während ihrer Zeit zusammen eine Treppe herunter geschubst habe. Es sei aber alles anders gewesen, erzählte sie.

Ihre Aussage vor Gericht

Befragt wurde Moss von Depps Anwalt Ben Chew, der auf eine Reise des Ex-Paares nach Jamaika zu sprechen kam. Dort sei sie auf einer Treppe ausgerutscht, erinnerte sich Moss. "Ich habe geschrien, weil ich Schmerzen hatte. Er [Johnny Depp] kam zurück und hat mich ins Zimmer getragen", erzählte sie und sagte, Depp habe ihr ärztliche Hilfe organisiert. Chew hakte nach: "Hat er Sie im Laufe Ihrer Beziehung jemals eine Treppe hinuntergestoßen", wollte er von der berühmten Zeugin wissen. "Nein, er hat mich nie geschubst, getreten oder eine Treppe hinuntergeworfen", antwortete Moss mit Nachdruck.

Depps Gastauftritt mit Jeff Beck war bereits das dritte gemeinsame Konzert in Folge. "Ich habe diesen Kerl in Japan getroffen. Er klopfte an die Tür und wir mussten sofort loslachen. Ihr erkennt ihn vielleicht. Er hat schon einiges durchgemacht", kündigte Beck den Schauspieler auf der Bühne an.

