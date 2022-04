Ein weiterer Tag im Schlamschlacht-Prozess um Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard . Der "Fluch der Karibik"-Star wirft der Schauspielerin vor, falsche Aussagen über häusliche Gewalt in ihrer Ehe gemacht zu haben Den Geschworenen wurde unter anderem ein von Heard gefilmtes Video gezeigt. Darin ist der Schauspieler dabei zu sehen, wie er in seinem Haus in West Hollywood in der Küche randaliert. "Ich habe gegen ein paar Schränke geschlagen. Aber ich habe Ms. Heard nicht angefasst. Wie Sie sehen können, denke ich", so Depp zu dem Video. Auch wurden Tonaufnahmen abgespielt, auf denen zu hören ist, wie Heard offenbar versucht, Depp davon abzuhalten, sich mit einem Messer zu schneiden. Depp hatte sie Ex-Frau zuvor für das Abschneiden seiner Fingerkuppe verantwortlich gemacht. Auf anderen Tonaufnahmen war zu hören, wie Depp sagte, er habe Heard einen "Kopfstoß" verpasst. Depp gab an, ihre Köpfe seien möglicherweise zusammengestoßen als er seine Ex-Frau davon habe abhalten wollen, gewalttätig zu werden. Der 58-Jährige verklagt die 35-Jährige auf 50 Millionen Dollar, nachdem sie ihn vor und während ihrer etwa zweijährigen Ehe des Missbrauchs beschuldigt hatte. Seiner Darstellung nach soll die Gewalt von ihr ausgegangen sein. In ihrer Gegenklage wegen Verleumdung fordert Heard 100 Millionen Dollar. In einem Gerichtssaal in Virginia trugen Heards Anwälte einen Großteil des Donnerstags E-Mails und Textnachrichten vor. Diese waren von Depps Handy an Heard, Freunde, Familienangehörige und Bekannte gegangen, gespickt mit Schimpfwörtern und vulgären Beschreibungen. Depp bestreitet, seine seine Ex-Frau geschlagen zu haben und beschuldigt sie der Verleumdung.