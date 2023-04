So geht es ihnen ein Jahr nach ihrem Prozess

Johnny Depp und Amber Heard So geht es ihnen ein Jahr nach ihrem Prozess

Vor einem Jahr begann der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. So erging es den beiden Stars seitdem.

Vor genau einem Jahr begann im US-Bundesstaat Virginia der Aufsehen erregende Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp (59) und Amber Heard (36). Am 1. Juni letzten Jahres kam die Jury in Fairfax County zu ihrem Urteil, und gab Depp weitestgehend recht. Endgültig beigelegt wurde der Rechtsstreit dann Ende 2022, als Heard zustimmte, im Zuge eines Vergleichs die Summe von einer Million US-Dollar (umgerechnet rund 915.000 Euro) an ihren Ex-Ehemann zu bezahlen.

So erging es Amber Heard und Johnny Depp seit dem Prozess-Ende

Dem US-Magazin "People" gegenüber haben nun einige namentlich nicht genannte Insider, die den Ex-Eheleuten nahestehen sollen, verraten, wie es den Stars seit dem Ende des sechswöchigen Gerichtsverfahrens ergangen ist. Demnach habe es Amber Heard nach dem Urteilsspruch "nicht erwarten können, mit ihrer Tochter die USA zu verlassen". Oonagh Paige, die Tochter der Schauspielerin, ist zu Beginn dieses Monats zwei Jahre alt geworden.

Amber Heard genießt Privatsphäre in Spanien

Seitdem soll Heard in Spanien leben, wo sie mehr Privatsphäre erhalte. Der Prozess sei für die heute 36-Jährige "mehr als anstrengend" gewesen, sodass sie sich der Insider-Quelle zufolge "einfach nach einem neuen Start außerhalb der USA" gesehnt habe. Zudem sei Heard "aufgeregt darüber, wieder zu arbeiten und vor der Kamera zu stehen".

An den Gefühlen der Schauspielerin bezüglich des Ausgangs des Verleumdungsprozesses habe sich indes in der Zwischenzeit nichts geändert. "Sie war erschöpft und enttäuscht wegen des Prozesses", weiß der Insider zu berichten. Heard habe das Gefühl gehabt, sie sei "schlecht behandelt" worden.

Johnny Depp ist "auf die Arbeit konzentriert"

Nach dem für ihn erfreulichen Ausgangs des juristischen Streits begab sich Superstar Johnny Depp im vergangenen Jahr zunächst auf Tour, und stand gemeinsam mit seinem guten Freund, dem inzwischen verstorbenen Gitarristen Jeff Beck (1944-2023), auf der Bühne. Direkt im Anschluss daran habe sich der 59-Jährige in die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Jeanne Du Barry" gestürzt.

Die Dreharbeiten zum Historienfilm seien für Depp "herausfordernd" gewesen, doch gleichzeitig sei der Darsteller "aufgeregt wegen seines Comebacks", verrät die anonyme Quelle. Der Film "Jeanne Du Barry" der französischen Regisseurin Maïwenn (46) wird am 16. Mai die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes eröffnen, was in den Augen von Hauptdarsteller Depp "perfekt" sei.

Hollywood-Star soll Single sein

Auch der einstige "Fluch der Karibik"-Star soll sich dem Ende des Aufsehen erregenden Gerichtsverfahrens größtenteils im Ausland aufhalten. "Johnny lebt seit dem Prozess in Europa. Er datet, hat aber keine Freundin", fügte die Insider-Quelle hinzu.