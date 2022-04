Sie können nicht genug kriegen voneinander, zumindest nicht vor Gericht: Das einstige Traumpaar Johnny Depp und Amber Heard prozessiert erneut gegeneinander.

Er will 50 Millionen Dollar Schmerzensgeld von ihr, sie 100 Millionen Dollar von ihm: Das Ex-Ehepaar Amber Heard und Johnny Depp begegnet sich ab heute erneut vor Gericht. Knappe sechs Jahre nach der Trennung können sie den Streit immer noch nicht beilegen.

Hollywood-Star Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard stehen sich ab Montag erneut vor Gericht gegenüber. Bei dem Prozess in Fairfax nahe Washington werfen sich der 58-Jährige und die 35-Jährige gegenseitig Verleumdung vor. Heard hatte sich 2018 in einem Beitrag für die "Washington Post" als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnet, ohne Depp dabei namentlich zu nennen. Der Schauspieler verklagte seine Ex-Frau daraufhin und argumentierte, er werde implizit als gewalttätiger Ehemann dargestellt.

Johnny Depp unterlag im Prozess gegen die "Sun"

Der aus Filmen wie "Fluch der Karibik" und "Edward mit den Scherenhänden" bekannte Darsteller verlangt 50 Millionen Dollar Schmerzensgeld von seiner Ex-Frau. Die Schauspielerin reichte Gegenklage ein und verlangt 100 Millionen Dollar. Heard hatte bereits 2020 als Zeugin in einem Prozess in London ausgesagt, den Depp gegen die britische Boulevardzeitung "The Sun" angestrengt hatte. Der Schauspieler unterlag in dem Verfahren gegen die Zeitung, die ihn als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet hatte.

Gegenseitige Vorwürfe: Er soll ein Frauen-Schläger sein, sie eine Fremdgängerin

Der neue Prozess findet im US-Staat Virgina statt, hier wird die Zeitung "Washington Post" gedruckt. Somit werden für den Prozess die dort geltenden Rechte und Gesetze wirksam, die bei Verleumdungsvorwürfen vorteilhafter für den Kläger sind als in dem Wohnort beider, Kalifornien. Am Montag werden zuerst die Geschworenen bestimmt, Richterin Azcarate hofft danach in die Verhandlungen gehen zu können. Es wird davon ausgegangen, dass Johnny Depp und Amber Heard persönlich vor dem US-Gericht gegeneinander erscheinen.

Im Prozess von 2020, den Depp gegen die Zeitung „The Sun“ führte, sagte Heard aus: "Manche Vorfälle waren so ernst, dass ich Angst hatte, er würde mich umbringen - entweder mit Absicht oder weil er die Kontrolle verloren hatte." Johnny Depp wiederum warf ihr vor, während ihrer Ehe Affären mit Elon Musk und James Franco gehabt zu haben, dies bestreitet Amber Heard jedoch.

Quellen: dpa, Kurier.at