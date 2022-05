Nach einer einwöchigen Prozesspause stehen sich Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard erneut vor Gericht gegenüber. Am Montag kam heraus, dass das Paar ein Eskalations-Codewort verwendet haben soll.

In der Ehe von Johnny Depp und Amber Heard herrschte ordentlich Zündstoff, das bekommt die Öffentlichkeit spätestens seit dem aktuellen Prozess wegen Verleumdung mit. Johnny Depp verklagt seine Ex-Frau Amber Heard auf 50 Millionen Dollar. Der Grund: Sie habe in einem Interview von 2019 den Eindruck erweckt, er sei ein Frauenschläger. Mit dem gerichtlichen Prozess will der 58-Jährige seinen Ruf wiederherstellen. Im Zuge der Anhörungen kommen erschreckende Ehe-Details an das Licht.

Am Montag saß Amber Heard im Zeugenstand und wurde zunächst weiter von ihrer Anwältin befragt. Anschließend begann das Kreuzverhör durch eine Anwältin ihres Ex.

Depp und Heards Codewort war: "Couch"

Der Jury wurde ein Tonband vorgespielt, auf dem Amber Heard in einem Streit mit Johnny Depp das Wort "Couch" wiederholt ausspricht. Ihre Anwältin fragte die Schauspielerin daraufhin: "Können Sie bitte der Jury erklären, was Sie damit gemeint haben?"

Die 36-Jährige erklärte daraufhin: "Ja, 'Couch' ist ein Wort, das wir als ein Sicherheitswort bestimmt hatten. Eine Art Codewort, wenn dies einer von uns beiden im Streit aussprach, dann war das das Ende des Streits. Es mussten dann alle verbalen Waffen niedergelegt werden. Es bedeutete so viel wie 'Ich möchte nicht mehr streiten, du hast gewonnen, lass uns aufhören zu streiten.' Das war die Bedeutung des Wortes, welches Sie in der Tonbandaufnahme hören konnten."

Johnny Depp: "Du bist nicht meine Mutter"

Ob die damalige Aussprache des Eskalations-Codeworts den Streit beenden konnte, ist nicht bekannt. Das Paar wirft sich gegenseitig viele körperliche Übergriffe in der Ehe von 2015 bis 2017 vor. Am Montag wurde auch eine zweite Tonbandaufnahme den Anwesenden vorgespielt. Zu hören war eine Meinungsverschiedenheit, in der Depp Heard anschreit: "Halt den Mund, du bist nicht meine Lehrerin und nicht meine Mutter." Heard soll zusammengezuckt sein, als sie Depp auf der Aufnahme schreien hörte. Sie sagte zu dieser Aufzeichnung: "Nichts, was ich gemacht habe, hat ihn beruhigt. Ich wusste nie, mit welcher Version von Johnny ich gerade zu tun hatte. Sein Alkohol- und Drogenkonsum haben sein Verhalten bestimmt."

Quellen: TMZ, Focus