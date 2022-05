Es war nur ein kurzer Moment, doch er deutete bereits an, dass der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp bald um noch einen Promi reicher sein wird: Als Heard vor Gericht Depps Exfreundin Kate Moss ansprach, reckte Depps Anwalt triumphierend eine Faust. Durch die Erwähnung war der Weg frei für eine Vorladung für Moss. Noch in dieser Woche wird sie im Zeugenstand erwartet, das ehemalige Supermodel soll ihrem Ex bis heute nahe stehen.

Kate Moss noch diese Woche vor Gericht

Moss und Depp waren zwischen 1994 und 1997 drei Jahre lang liiert, sorgten mit ihrer Beziehung für zahlreiche Schlagzeilen. Sie galten als It-Paar der Stunde, posierten etwa im Partnerlook mit schwarzen Lederjacken auf roten Teppichen und waren bekannt für ihre wilden Partys. Besonders ein Vorfall in einem Hotel sorgte 1994 für einen Skandal: Depp zerstörte in einem Wutanfall eine Suite in New York, wurde kurzfristig deshalb festgenommen. Moss habe währenddessen geschlafen, sagte Depp bereits vor einiger Zeit dazu aus. Doch Gerüchte über die Nacht hielten sich hartnäckig und genau die sprach Amber Heard an.

Konkret geht es um ihre Aussage, sie habe daran denken müssen, dass Johnny Depp Kate Moss damals im Hotel eine Treppe hinunter gestoßen habe. Dazu wird sich Moss nun im Zeugenstand äußern müssen. Für die als sehr privat geltende Britin sicher kein leichtes Unterfangen.

