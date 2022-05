Vor Gericht in Virginia brachte Amber Heard den Namen von Topmodel Kate Moss ins Spiel. Experten glauben, dass sie damit Johnny Depps Anwälten ermöglicht haben könnte, Moss als Zeugin zu berufen.

Es könnte ein Schlüsselmoment im Verleumdungsprozess von Johnny Depp und Amber Heard gewesen sein. Bei ihrer Aussage im Zeugenstand brachte Heard eine Information ins Spiel, die ihr angeblich von jemandem zugetragen wurde. Und zwar, dass Depp seine Ex-Freundin Kate Moss die Treppe heruntergeschubst haben soll.

Amber Heard erwähnte Kate Moss

Das Pikante: In dem Moment, als Heard im Zeugenstand Moss erwähnte, reckte Depps Anwalt seine Faust hoch und lächelte. Auch Johnny Depp selbst grinste. Ein Video davon ging viral. Gut möglich, dass Moss von den Anwälten des Superstars jetzt in den Zeugenstand gerufen werden könnte. Wo sie – so verspricht sich das Depps Team womöglich – für ihren Ex-Freund aussagen würde.

Johnny Depp und Kate Moss waren in den Neunzigerjahren das Paar der Stunde. Vier Jahre lang waren sie liiert, die Beziehung galt als turbulent. Kennengelernt hatten sich das Topmodel und der Schauspieler 1994 im New Yorker Café Tabac. Depp war damals bereits ein Superstar, hatte mit seinen Darstellungen in "Edward mit den Scherenhänden" und "Gilbert Grape" für Aufsehen gesorgt. Kate Moss gehörte zu der Riege der Supermodels und verdiente Millionen. Als sie sich kennenlernten war Depp 31, Moss war mit 20 Jahren deutlich jünger.

Turbulente Beziehung von Kate Moss und Johnny Depp

"Ich wusste vom ersten Moment an, dass wir zusammen sein würden", sagte das Model einmal. Gemeinsam reisten Depp und Moss durch die Welt, einen festen Wohnsitz gab es im Leben der beiden nicht. Und sie schreckten nicht davor zurück, auch in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zu zeigen. Doch so verliebt sie auch waren, so turbulent soll ihre Beziehung hinter verschlossenen Türen gewesen sein. Zeugen beobachteten, wie die beiden sich im New Yorker "Mark"-Hotel angeblich lautstark anbrüllten, wenig später, im September 1994, wurde Depp festgenommen. Der Grund: Sachbeschädigung. Der Schauspieler soll sein Hotelzimmer in New York verwüstet haben. Die Polizei fand Depp damals betrunken vor, Kate Moss war unverletzt.

In ihrer Aussage bezog sich Amber Heard auf genau jenen Hotelaufenthalt, bei dem Depp seine damalige Partnerin angeblich geschubst habe. Weder Depp noch Moss haben je bestätigt, dass es in ihrer Beziehung zu Gewalt kam. "Ich war so dumm, weil wir so viel für unsere Beziehung getan haben. Ich bin derjenige, der die Verantwortung für das, was passiert ist, übernehmen muss – ich war schwierig im Umgang mit ihr, meine Arbeit kam mir in die Quere und ich habe ihr nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die ich ihr hätte schenken sollen", erklärte Depp den Trennungsgrund in einem Interview mit dem Magazin "Hello".

Moss hingegen sagte in einem Interview mit der Zeitschrift "Vanity Fair" 2012, dass Depp eine ihrer Vertrauenspersonen war. "Es gibt niemanden, der sich jemals wirklich um mich gekümmert hat. Johnny hat das eine Zeit lang getan. Ich habe geglaubt, was er sagte. Wenn ich zum Beispiel fragte: 'Was soll ich tun?', sagte er es mir. Und das hat mir gefehlt, als ich gegangen bin. Ich habe wirklich das Gefühl verloren, dass ich jemandem vertrauen kann", sagte sie damals. Jahrelang habe sie der Zeit hinterher getrauert.

Würde Kate Moss tatsächlich als Zeugin vor Gericht auftreten, dürften Zuschauer nicht nur mehr über Johnny Depp als Partner erfahren, sondern auch über die turbulente Beziehung der beiden.

