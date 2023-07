Johnny Depp verkauft ein Selbstporträt aus der Zeit seiner Trennung von Amber Heard

von Wiebke Tomescheit Er ist Schauspieler, er macht Rockmusik – und malen tut er auch: Johnny Depp ist ein kreatives Multitalent. Nun präsentiert er ein Selbstporträt aus "einer der dunkelsten Zeiten" seines Lebens.

Johnny Depp ist bekanntermaßen ein erfolgreicher Schauspieler, seit einer Weile auch Rockmusiker (mit seiner Band, den Hollywood Vampires) – und was wohl nur die wenigsten wissen: Malen tut er auch. Und das nicht nur als Hobby: Gerade hat Depp sein rund 2000 Euro teures Selbstporträt "Five" präsentiert, das er nach eigenen Angaben in "einer der dunkelsten Zeiten" seines Lebens gemalt hat, wie die "Daily Mail" berichtet.

Der 60-Jährige gab zu Protokoll, das Bild sei eine Reflektion der „schmerzhaften“ fünf Jahre, in denen er in einen erbitterten Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard verwickelt war. Das ehemalige Paar war über sechs Jahre lang auf beiden Seiten des Atlantiks in einen Gerichtsstreit verwickelt, nachdem die 37-jährige Schauspielerin behauptet hatte, sie sei während ihrer 15-monatigen Ehe Opfer häuslicher Gewalt geworden – was Depp vehement bestritt.

Kunst als Hilfe gegen den Stress

Der Prozess Depp vs. Heard, der auch live übertragen wurde, hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Dezember letzten Jahres verkündeten die Anwälte des Schauspielers aber schließlich, er sei „froh darüber, die Tür zu diesem schmerzhaften Kapitel schließen zu können“, nachdem das einstige Hollywood-Paar seine Verleumdungsklagen gegeneinander beigelegt hatte. Den Stress dieser Zeit scheint der nicht unumstrittene Star immerhin produktiv genutzt zu haben – für die Kunst.

Am Donnerstag präsentierte Johnny Depp stolz sein Kunstwerk "Five". Das Selbstporträt soll eine Hommage an ein Foto sein, das 2015 für eine Werbekampagne von Christian Dior Parfums aufgenommen wurde. Das Porträt wurde einst geschossen, um Depp als Gesicht von "Dior Sauvage" zu präsentieren. Der 60-Jährige wählte dieses Bild nach eigenen Angaben zu Ehren des Designers Christian Dior, da der ihm immer loyal zur Seite gestanden habe.

Depps Bild "Five"

Ein Foto für Dior bildete die Grundlage

Der Schauspieler erzählte in der "Daily Mail" die Geschichte des Kunstwerks: "Dieses Foto entstand zu einer Zeit, die, sagen wir mal, etwas düster und etwas verwirrend war. Ich habe es mir angesehen und ich dachte, es brauchte eine zusätzliche Ebene, es brauchte weitere Informationen." Und so nahm er das Foto als Grundlage für sein Selbstporträt, verfremedete es, wählte düsterere Farben, um seine damalige Stimmung widerszuspiegeln.

Auch den Titel des Bildes erklärt er: "Im Wesentlichen habe ich nur deshalb 'Five' gewählt, weil ich gerade dabei war, in das fünfte Jahr des Wahnsinns einzutreten." Das Bild soll nun in einer britischen Galerie zum Kauf angeboten werden.

