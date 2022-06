Nach dem Urteil im Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard äußert sich die Schauspielerin in einer kurzen Stellungnahme. Das Urteil trifft die 36-Jährige hart, sie befürchtet aber auch einen Rückschlag für andere Frauen. Johnny Depp hingegen zeigt sich erleichtert.

8,35 Millionen Dollar – so hoch ist der Schadensersatz, den die Jury im Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard dem Schauspieler zugesprochen hat. Kurz nach dem Urteil am Gericht in Fairfax, Virginia, zeigte Amber Heard in einer ersten Stellungnahme kein Verständnis für das Urteil. "Meine Enttäuschung lässt sich nicht beschreiben. Ich bin untröstlich, dass der Berg an Beweisen nicht gereicht hat, gegen die unverhältnismäßige Macht und den Einfluss meines Ex-Manns zu bestehen", heißt es in dem Statement. Noch enttäuschter aber sei sie darüber, was das Urteil für andere Frauen bedeute. "Es ist ein Rückschritt. Es versetzt uns zurück in eine Zeit, in der Frauen, die sich äußern und aufbegehren, öffentlich gedemütigt werden können. Es zerstört die Vorstellung, dass Gewalt gegen Frauen ernstgenommen wird."

Den Schlüsselfaktor in dem Prozess machte Heard aber auch bei den Anwälten Johnny Depps aus. "Ich glaube, dass Johnnys Anwälte großen Erfolg darin hatten, die Jury davon zu überzeugen, die Meinungsfreiheit nicht zu beachten und Beweise zu ignorieren, die zu einem anderen Urteil im Verfahren in Großbritannien geführt haben." In London hatte im Herbst 2020 ein Gericht im Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp entschieden. Demnach darf Depp als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet werden. In dem Prozess hatte Depp die Boulevardzeitung "The Sun" verklagt, die den Schauspieler so bezeichnet hatte. "Ich bin traurig, dass ich das Verfahren verloren habe. Ich bin aber nich trauriger darüber, dass ich offensichtlich ein Recht verloren habe, an das ich als Amerikanerin fest glaubte – das Recht frei und offen zu sprechen."

Johnny Depp: Jury hat ihm sein Leben zurückgegeben

Gänzlich anders äußerte sich natürlich Johnny Depp, der der Urteilsverkündung ferngeblieben war. "Vor sechs Jahren wurden mein Leben, das Leben meiner Kinder und Menschen, die mir Nahe stehen, für immer verändert", erklärt der Schauspieler in seinem Statement. 2016 hatte Heard nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Sie warf Depp häusliche Gewalt vor. Falsche, sehr ernste und kriminelle Anschuldigungen seien über Medien gegen ihn erhoben worden und hätten jede Menge Hass über ihn gebracht – obwohl er nie verurteilt worden sei, teilte Depp nun in seinem Statement mit. "Sechs Jahre später hat mir die Jury mein Leben zurückgegeben".

Es habe lange gedauert, bis er sich zu einer Klage durchringen konnte, versicherte Depp – wohlwissend, dass die Augen der Welt auf ihn gerichtet seien. "Das Ziel dieses Prozesses war es, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, unabhängig vom Resultat." Er sei es seinen Kindern und all seinen Unterstützern schuldig gewesen, die Wahrheit zu sagen. "Ich fühle nun einen inneren Frieden, da ich weiß, dass ich das geschafft habe."

Depp bedankte sich auch bei den Unterstützern, die ihn bedingungslos zur Seite gestanden haben. "Ich hoffe, dass mein Bestreben, die Wahrheit ans Licht zu bringen, Männern und Frauen geholfen hat, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und dass die, die sie unterstützen, niemals damit aufhören werden." Er hoffe nun, dass er in den Gerichtssälen und den Medien wieder als unschuldiger Mann gesehen werde. "Das Beste kommt noch und ein neues Kapitel hat begonnen. Die Wahrheit wird nie verschwinden."