Der Zivilprozess von Schauspieler Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard gehört mit Sicherheit schon jetzt zu den merkwürdigsten Gerichtsverfahren der vergangenen Jahre. Viele intime Details der Stars wurden ans Licht gezerrt. Ein Handyvideo von Heard zeigte den „Fluch der Karibik-Star" völlig betrunken. Ben Rottenborn, Anwalt: Sie haben sich einen Mega-Schluck Rotwein genehmigt, richtig? Johnny Depp: Einen Mega-Schluck? Es wurde noch grotesker: Depp warf seiner Ex-Frau vor, Fäkalien ins Bett gelegt zu haben. Die wiederrum bestritt das und schob einem Hund die Schuld zu – der offenbar zu viel Drogen genommen hatte. Amber Heard: Die Hündin hatte als Welpe Johnnys Gras gefressen und hatte ihr ganzes Leben lang Probleme mit der Darmkontrolle. Depp beschuldigte Heard, ihm bei einem Streit die Fingerkuppe mit einer Flasche abgetrennt zu haben. Jonny Depp: Heard beleidigte mich von allen Seiten. Dann nahm sie diese Flasche und warf sie nach mir. Dann sah ich nach unten und merkte, dass die Spitze meines Fingers abgetrennt worden war. Auch das ist laut Heard nicht wahr. Ihrer Aussage nach hatte sich Depp die Verletzung selbst zugefügt, als sie schlief. Amber Heard: Ich ging die Treppe hinunter und sah etwas Braunes an den Wänden. Und das Braun an den Wänden wurde heller. Es wurde deutlicher, wie ein Schriftzug. Und dann war es offensichtlich, dass es getrocknetes Blut war. Der Auftritt eines ehemaligen Pförtners der beiden überraschte selbst die Richterin. In der aufgezeichneten Befragung fuhr der Mann Auto und rauchte eine E-Zigarette. Richterin Penney Azcarate: Na gut... das war das erste Mal, tut mir leid. Ich muss sagen, dass ich so etwas noch nie gesehen habe. Ich habe schon viele Dinge gesehen, aber das noch nie. Das Verfahren in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia startete am 11. April und geht nach sieben Wochen zu Ende.

