von Laura Schäfer Johnny Depp tritt neben Jeff Beck beim "Tollwood Festival" in München auf. Im Nu bringt er das Publikum zum Ausrasten. Auch Dank seines aufsehenerregenden Prozesses vor zwei Monaten.

30 Grad beschert der Wettergott den Münchnern an diesem Mittwoch. In der Musik-Arena ist der Siedepunkt gegen 20.40 Uhr erreicht. Da betritt Johnny Depp das Zelt und bringt die Stimmung zum Kochen. Der Hollywood-Star zeigt sich bei seinem Auftritt von einer Seite, die bis zu diesem Jahr keine große Beachtung gefunden hat.

Doch zunächst heizen die Bananafishbones aus Bad Tölz der Menge ein. Sie sind 1999 mit "Come to sin" über die bayerischen Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Erste Jubelschreie sind zu hören. Um 20 Uhr folgt dann Gitarren-Legende Jeff Beck. Der Brite zeigt sein virtuoses Spiel, gibt sich aber sonst sehr zurückhaltend. Mit den ersten – und einzigen Worten – in seinem Soloteil kündigt er ein Cover der "Beach Boys" an. Das tut der Stimmung jedoch keinen Abbruch, gefeiert wird der 78-Jährige trotzdem von den 6000 Zuschauern. Doch nach knapp 40 Minuten verlangen einzelne Zuhörer lautstark nach seinem neuen musikalischen Partner. "Johnny! Johnny!" ist zu hören. Und siehe da: Der Leinwand-Star kommt prompt um die Ecke, die Gitarre um den Hals. Bereits bei ihrem Auftritt in Offenbach hatte Beck die ersten 40 Minuten bestritten, um dann Depp auf die Bühne zu holen. Das wussten die Fans wohl.

Johnny Depp betritt Bühne in München – die Veränderung ist spürbar

Die Veränderung auf der Bühne war auch im Zuschauerraum spürbar. Die Luft war wie elektrisiert. Jetzt werden vermehrt die Smartphones gezückt und Videos aufgenommen. Der 59-Jährige trägt zunächst eine Jacke, aber zieht sie recht schnell aus. Unter dem Geschrei des Publikums. Seinen Fans schenkt der Schauspieler immer wieder ein verschmitztes Lächeln.

Bei diesem Konzert zeigt sich Depp von einer anderen Seite, gelöst, entspannt, leidenschaftlich. Bisher kennt man ihn vor allem durch seine Filme. Als Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe, "Edward mit den Scherenhänden" oder Hutmacher in "Alice im Wunderland". Dass er aber auch Musik macht, wissen die wenigsten. 2015 gründet er mit Joe Perry von "Aerosmith" und Alice Cooper die Band "Hollywood Vampires". Mit ihnen tritt Depp 2018 beim "Tollwood Festival" in München auf. Vier Jahre später die gefeierte Rückkehr.

Prozess in Virginia Amber Heard und Johnny Depp: Von der Filmliebe zur Schlammschlacht 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Amber Heard und Johnny Depp lernten sich 2009 während der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennen. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson. Depp spielt die Rolle des Journalisten Paul Kemp, der einen Job in Puerto Rico annimmt. Dort verliebt er sich in eine Frau namens Chenault, dargestellt von Amber Heard. Depp und Heard kamen sich vor der Kamera näher, privat waren beide zu dieser Zeit aber noch anderweitig liiert. Mehr

Weite Anreisen, langes Warten – die Fans nehmen für Johnny Depp einiges auf sich

Dass dieser Auftritt so euphorisch aufgenommen wird, ist keineswegs selbstverständlich. Im April und Mai blickt die ganze Welt für sechs Wochen nach Virginia. Dort liefert sich Johnny Depp mit seiner Ex-Frau Amber Heard eine schmutzige Schlammschlacht. Diese hatte 2018 einen Gastbeitrag für die "Washington Post" geschrieben und sich als Opfer häuslicher und sexueller Gewalt bezeichnet. Der Name Johnny Depp fiel nicht, dennoch gibt am 1. Juni die Jury Depp Recht, dass Heard ihn mit ihrem Artikel diffamiert hat. Ein Urteil, das den Blick auf den Hollywood-Star bei vielen verändert. So auch bei Nadine aus Düsseldorf. Sie hat es in die zweite Reihe geschafft und ist überglücklich. Gemeinsam mit ihrer Tochter ist sie nach München gereist. Nicht für Jeff Beck, sondern für Johnny Depp. "Der Prozess hat das ausgelöst", erklärt sie strahlend. Sie habe sich den Prozess jeden Tag angesehen und anschließend war sie Fan. Sie habe gedacht: "Endlich mal ein Mann mit Format. Ich war verliebt!" Sie habe berührt, wie offen und ehrlich Depp über die schwierigen Zeiten in seiner Kindheit, seinen Alkohol- und Drogenkonsum sprach.

Ein bisschen kritischer klingt Brigitte aus Bad Tölz. Sie ist ebenfalls mit ihrer Tochter nach München gekommen. Schon seit 10 Uhr warten sie und eine Freundin der Tochter auf dem "Tollwood"-Gelände auf den Hollywood-Star. Sie hatten gehofft, dass sich Depp wie in Offenbach nachmittags unter die Fans mischt, Selfies macht und Autogramme gibt. Stattdessen mussten sie sich mit einem Blick auf seinen verdunkelten Wagen begnügen. Einen Vorteil hat die lange Warterei schon: erste Reihe beim Konzert. Im Gespräch erzählt Brigitte, dass sie den Prozess verfolgt habe. Dass er sich bei seinen Auftritten seit dem Prozess so nahbar zeigt, deute sie so, dass er "Punkte sammeln" wolle. Der Fairness sei gesagt, dass beide Mütter-Töchter-Duos mitrocken.

Eines ist sicher: An diesem Abend steht nicht der Johnny Depp auf der Bühne, der im Gerichtssaal von Fairfax ausgesagt hat. Damals sitzt jede Strähne beim Schauspieler. Er wirkt seriös, nachdenklich, zurückhaltend. Zwei Monate ist er zwar kein Derwisch auf den Brettern, aber er singt voller Inbrunst, hat die Augen genießerisch geschlossen und seine Haare fallen ihm vorne wild ins Gesicht.

Ob beabsichtigt – oder nicht – mit einem Detail erinnert er an den Prozess und ein Video, das dort gezeigt wurde. Aus einem großen Weinglas trinkt Depp beim Konzert eine klare Flüssigkeit mit Eiswürfeln. Ein Seitenhieb gegen Heard und ihre Anwälte, die ein Video von ihm mit XL-Pint-Glas Wein rauf und runter spielten? Sieht man das neckische Grinsen Depps an diesem Abend, ist es jedenfalls nicht auszuschließen.