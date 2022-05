Vor Gericht in Virginia bekriegen sich die Superstars Amber Heard und Johnny Depp. Doch in den Fokus geriet in den vergangenen Tagen vermehrt die Anwältin des Hollywood-Stars, Camille Vasquez.

"Ms. Heard, das war nicht meine Frage": Camille Vasquez ließ sich und die Geschworenen vor Gericht in Virginia nicht ablenken, als Amber Heard versuchte, im Zeugenstand einer klaren Antwort auszuweichen. Immer wieder wiederholte sie ihre Frage, bis Heard nichts anderes übrig blieb, als zuzugeben, dass sie noch nicht das gesamte Geld aus ihrer Scheidung gespendet hat – wie ursprünglich versprochen.

Camille Vasquez: Johnny Depps Anwältin der heimliche Star

Der Durchbruch gelang der hartnäckigen Anwältin am vergangenen Montag, ein Clip des Kreuzverhörs ging wenig später viral und Camille Vasquez' Name war plötzlich in aller Munde. Der 37-Jährigen gelang es, Heard in ein schlechtes Licht zu rücken, sie als unehrlich darzustellen. Ein großer Teilerfolg für Team Depp. Der Schauspieler wirft Heard vor, ihn in einem Meinungsartikel für die "Washington Post" der häuslichen Gewalt beschuldigt und damit seiner Karriere geschadet zu haben. Heard hat eine Gegenklage eingereicht.

Immer wieder ist Johnny Depp im Gerichtssaal zu sehen, wie er sich mit seinen Anwälten austauscht, ihnen etwas zuflüstert oder grinst. Es scheint, als verstünde sich der Hollywood-Star gut mit seinen Vertretern. Auch Camille Vasquez stellte sicher, dass es ihrem Star-Klienten gut geht. Aufmerksame Beobachter konnten erkennen, wie sie sich nach einem Kreuzverhör mit Heard nach seinem Wohlergehen erkundigte und ihn in den Arm nahm.

Liebesgerüchte

Die Chemie zwischen den beiden ist so gut, dass es bereits erste Liebesgerüchte gibt. Auf TikTok haben Nutzer schon Zusammenstellungen aller Blicke gepostet, die sie einander zuwarfen, unterlegt mit romantischer Musik. Einige Depp-Fans ließen sich T-Shirts drucken mit der Aufschrift "I love Camille Vasquez".

Auf dem Weg ins Gericht wurde Vasquez von einem Reporter des Online-Magazins "TMZ" gefragt, ob etwas an den Gerüchten dran sei. Die Anwältin lächelte nur und schritt weiter entschlossen ins Gerichtsgebäude.

"Camille Vasquez ist der unangefochtene Star des Depp-Prozesses. Ihr angemessener Ton, ihre prägnanten Fragen, ihre absolute Beherrschung der Fakten und ihr klarer Glaube an ihren Mandanten sind lobenswert", twitterte Juristin Kathleen Zellner, die selbst Steven Avery verteidigte, dessen Geschichte in der Netflix-Doku "Making A Murderer" erzählt wurde.

Camille Vasquez wurde 1984 als Kind kolumbianischer Einwanderer geboren. Sie studierte Kunst, Kommunikation und Politikwissenschaften an der University of Southern California und wechselte anschließend an die Southwestern Law School, wo sie von 2007 bis 2010 studierte.

