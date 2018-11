In Johnny Galeckis (43) Privatleben gibt es eine neue Hauptdarstellerin - und die hat der "The Big Bang Theory"-Star nun auch das erste Mal mit auf den roten Teppich gebracht. Zusammen mit seiner Freundin Alaina Meyer (21) zeigte sich der Schauspieler am Sonntagabend bei den "People's Choice Awards" in Santa Monica.

Galecki erschien zu der Preisverleihung in einem blauen Anzug, seine 21-jährige Freundin hatte sich für ein schwarzes Outfit entschieden: Alaina Meyer trug ein langärmliges, schwarzes Minikleid mit passenden Ankle Boots. Die dunklen Haare hatte das Model nach hinten gebunden, nur zwei Strähnen, die aus dem Mittelscheitel fielen, umrahmten Meyers Gesicht. Mit dunkelrotem Lippenstift setzte sie ein Farb-Highlight.

Die zweite wichtige Frau ist auch dabei

Auf Instagram postete Galecki ein Bild und schrieb dazu: "Zwei der wichtigsten Frauen in meinem Leben." Neben seiner neuen Freundin hat der Schauspieler darauf noch seine Kollegin Sara Gilbert (43) im Arm. Galecki war in den 90er Jahren mit dem Serienstar liiert, als die beiden für die Sitcom "Roseanne" vor der Kamera standen. Später hatte Gilbert auch eine Nebenrolle in "The Big Bang Theory". Die Schauspielerin ist seit 2014 mit Songwriterin Linda Perry (53) verheiratet. Auch Meyer teilte auf Instagram ein Bild mit ihren Followern, auf dem sie mit Galecki auf dem roten Teppich zu sehen ist.

Der 43-Jährige, der zuvor auch schon mit seiner "The Big Bang Theory"-Kollegin Kaley Cuoco (32) liiert war, machte seine neue Beziehung im September per Instagram offiziell. Zu einem Pärchen-Bild schrieb er: "Der letzte Abend war wunderbar."