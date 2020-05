Mit ihrem Sieg in "Joko & Klaas gegen ProSieben" erspielten sich Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36, "Check Check") die 15 Minuten für die Ausstellung "Männerwelten", die der Sender am Mittwoch (13. Mai) zwischen 20:15 und 20:30 Uhr ausstrahlte. In der Sendung zeigte Autorin Sophie Passmann (26) unterschiedliche Varianten sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt, denen Frauen ausgesetzt sind, und präsentierte Fakten zum Thema Missbrauch von Frauen.

Unterstützt wurde sie dabei unter anderem von Schauspielerin Palina Rojinski (35), die eine Sammlung unaufgefordert geschickter "Dic Pics" präsentierte. "GNTM"-Gewinnerin und Influencerin Stefanie Giesinger (23) las sexistische Kommentare unter ihren Posts vor. Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (38) und Multitalent Katrin Bauerfeind (37) zeigten Chat-Verläufe voller sexueller Belästigungen und Beleidigungen, die die Instagram-Seite "Antiflirting 2" zusammengetragen hat. Die Resonanz im Netz ist groß - auch unter den prominenten Kollegen.

So reagieren die Promis im Netz

Moderatorin und Journalistin Anne Will (54) bezeichnet den Beitrag auf Twitter als "Pflichtprogramm". Sänger Nico Santos (27) kommentiert unter dem aktuell über 7,3 Millionen Mal angesehenen Video der 15-Minuten-Sendung, die Joko und Klaas auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichten: "Mein höchsten Respekt für so einen Beitrag." Entertainer Riccardo Simonetti (27) schreibt: "Ich finde es wirklich toll, dass ihr so einem Thema so viel Raum gegeben habt. Bitte mehr davon im TV und Hut ab an alle, die mutig genug waren, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen."

Schauspielerin Stephanie Stumph (35) klatscht unter dem Beitrag einfach nur mit zahllosen Emojis Beifall. Musiker Johannes Oerding kommentiert: "So gut und wichtig". Ein Like gibt es unter anderem auch von Fußball-Star Toni Kroos (30), Schauspieler Wayne Carpendale (3), Sängerin Stefanie Heinzmann (31), YouTuberin Dagi Bee (25) oder Schauspielerin Karoline Schuch (38). "DANKE", schreibt Cheyenne Savannah Ochsenknecht (19) dazu.

"Wichtige Botschaft, starke Quote"

Auch die Quote gab den Initiatoren recht: "Wichtige Botschaft, starke Quote. #JKLive erreicht am Mittwoch viele Menschen. Der Marktanteil steht bei besonderen 16,8 Prozent (14-49), bei jungen Zuschauern (14-39) bei 23 Prozent. Danke an die mutigen, starken Frauen für #Männerwelten", teilt ProSieben via Twitter mit.