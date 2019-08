"Warum geht nur ihr auf die Straße? Warum sind es nicht die Leute, die am Freitag in einem Büro sitzen? [...] Warum legt man nicht einfach mal - steile These - dieses Land lahm an einem Freitag?"

TV-Moderator Joko Winterscheidt (40) hat beim ersten großen "Fridays for Future"-Kongress in Dortmund den jungen Klima-Aktivisten den Rücken gestärkt. Die Begeisterung für die "Fridays for Future"-Aktivisten sei groß, sagte der 40-Jährige übereinstimmenden Medienberichten zufolge, aber "viel zu viele bleiben zuhause". Seine tollkühne Idee: Ein Streikaufruf "an alle".