Jolina Mennen hat die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gegeben. Gleichzeitig erklärte sie auf Instagram auch, wie es ihr derzeit geht.

Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen (30) hat auf Instagram die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gegeben. Die beiden waren fast zehn Jahre lang verheiratet. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild von der Hochzeit schreibt sie: "Auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, haben Florian und ich uns getrennt." Beiden gehe es gut. "Es gibt keinerlei böses Blut, im Gegenteil... nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit. Wir wissen beide nicht, wie sich die kommende Zeit entwickeln wird, aber egal was kommt, auch das werden wir zusammen hinbekommen."

Mennen bedankte sich in dem Post auch bei ihrem Ex "für all die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte". Am meisten sei sie "dankbar dafür, dass wir in einander unseren jeweils größten Cheerleader gefunden haben. Daran wird sich nichts ändern".

Keine "Depri-Stimmung"

In einer Instagram-Story erklärte die Influencerin zudem, dass es ihr wichtig sei, zu sagen: "Diese Trennung fühlt sich nicht wie ein Scheitern an." Sie sei dankbar, einen so tollen Menschen wie Florian in ihrem Leben zu haben. Es gebe bei ihnen auch keine "Depri-Stimmung". Sie fügte hinzu: "Wir werden beide unser Lachen nicht verlieren."