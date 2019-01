Der "Shutdown" hat die USA immer noch fest im Griff. Während George W. Bush (72) seinen Leibwächtern Pizza spendierte, engagieren sich auch noch andere Prominente für Staatsbedienstete, die im Moment kein Gehalt bekommen. Einer von ihnen ist Rockmusiker Jon Bon Jovi (56, "Runaway"), der in seinem Restaurant eine besondere Aktion gestartet hat.

Gemeinsam mit seiner Frau Dorothea bietet er Angestellten der örtlichen Behörden und deren Familien in der Stadt Red Bank im US-Bundesstaat New Jersey in seinem Lokal "JBJ Soul Kitchen" kostenlose Mahlzeiten an. Die Aktion findet am 21. Januar von 12 Uhr mittags bis 14 Uhr nachmittags statt. Finanziell getragen wird das Ganze von der Stiftung "The Murphy Family Foundation", wie es auf der Facebook-Seite von Bon Jovis Restaurant heißt.

"Im Einklang mit unserer Mission werden die Bundesmitarbeiter ermutigt, ein köstliches Essen einzunehmen und sich über zusätzliche Unterstützung und Ressourcen in unserer Gemeinde zu informieren", steht in dem Post von Samstag geschrieben. Weitere Termine sollen folgen.

Die "JBJ Soul Kitchen" beruht auf einem besonderen Konzept: Jeder bezahlt so viel für seine Mahlzeit, wie er kann. "Wenn man in unser Restaurant kommt, gibt es keine Preise auf der Karte. Wenn man Not leidet, hilft man mit. Das heißt, man wischt Tische ab, spült Geschirr, arbeitet in unserem Garten", wird Bon Jovi von "CBS" zitiert. Außerdem gebe es die Option, als Restaurantbesucher das Essen für anderer Restaurantbesucher mit zu bezahlen.