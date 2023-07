Schauspielerin klagt an 16-Jährige "gegen eine Tür geschleudert und ihr seine Zunge in den Hals gesteckt": neue Vorwürfe gegen Jonah Hill

von Christina Klein Schwere Anschuldigungen gegen den Schauspieler Jonah Hill werden laut. Erst beschuldigte ihn seine Ex-Freundin des emotionalen Missbrauchs, nun äußert sich eine Schauspielerin zu körperlichen Übergriffen.

In den sozialen Medien wurden schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler Jonah Hill gepostet. Vor wenigen Tagen äußerte sich seine Ex-Freundin, die Surferin Sarah Brady, die von 2021 bis 2022 mit Hill liiert war, über die Beziehung. Sie veröffentlichte eine Vielzahl an Screenshots von Nachrichten, die offenbar von dem Schauspieler an sie geschickt wurden. Darunter eine Liste mit Dingen, die sie in der Beziehung zu beachten gehabt haben soll, wie keine Bikini-Fotos mehr zu veröffentlichen und keine engen Männerfreundschaften zu pflegen, die nicht höchstpersönlich von Hill abgesegnet seien.

Brady bezeichnet dieses als emotionalen Missbrauch. Sie spreche jetzt erst, obwohl die meisten Screenshots von einer Konversation aus dem August stammen sollen, weil sie sich selbst sortieren und Hilfe holen musste – und weil Hill kurz darauf seine neue Freundin Olivia Millar schwängerte. Diese bekam im Juni ihr erstes gemeinsames Kind. Brady sagt, sie wollte durch ihre Veröffentlichung die Schwangere nicht stressen und wartete daher die Geburt des Kindes ab.

Die Screenshots eines nicht verifizierten Kontakts geben einen Einblick in eine herablassende und therapeutisch manipulative Art, mit der Jonah Hill Sarah Brady in diesen Nachrichten behandelt haben soll. Doch offenbar hat die Surferin die Büchse der Pandora geöffnet, denn kurze Zeit später erhebt die "Zoey 101"-Schauspielerin Alexa Nikolas Vorwürfe gegen Jonah Hill. Der Vorfall soll sich ereignet haben, als sie 16 Jahre alt war. In vielen Twitter-Postings erzählt sie ihre Geschichte. Wenn die von ihr beschriebenen Vorfälle der Wahrheit entsprechen sollte, würde es sich um körperlichen Missbrauch handeln.

Jonah Hill soll sich an einer Minderjährigen vergangen haben

Zum damaligen Zeitpunkt soll der Schauspieler längst volljährig gewesen sein. Er 24 Jahre alt, sie 16 Jahre alt, befanden sich auf einer Hausparty des Schauspielers Justin Long, so schreibt Nikolas. Ihr und ihren damals ebenfalls minderjährigen Freundinnen sei Alkohol eingeflößt worden. Sie sagt, dass Jonah Hill ein Auge auf sie geworfen hatte. Als Alexa Nikolas nach einer Zigarette fragte, behauptete der Schauspieler demnach, dass er welche draußen in seinem Auto habe. Sie seien gemeinsam rausgegangen, laut Nikolas wollte der Schauspieler nicht alleine gehen, er schnappte die Zigaretten von seinem Vordersitz, doch er soll ihr keine gegeben haben.

Als sie zusammen zur Haustür zurückgingen, fragte sie nach einer Zigarette. Doch anstatt einer Antwort soll Hill, der ihrer Aussage nach wusste, dass sie erst 16 Jahre alt war, sie "gegen eine Tür geschleudert haben und seine Zunge in ihren Hals gesteckt haben". Nikolas soll angewidert gewesen sein, den Schauspieler weggestoßen haben und ins Haus gerannt sein.

Nach den Veröffentlichungen über den Vorfall durch Jonah Hill spricht Alexa Nikolas auch noch den Partyveranstalter, Justin Long, gezielt an. Sie twittert: "Außerdem #justinlong, warum zum Teufel hattest du spät in der Nacht Kinder bei dir zu Hause?" – eine berechtigte Frage, auf die Justin Longs Sprecher der britischen Tageszeitung "Daily Mail" auf Anfrage sagte: "Dies ist das erste Mal, dass Justin auf diese Situation, die angeblich vor fast zwei Jahrzehnten passiert ist, aufmerksam gemacht wird. Obwohl Justin Mitgefühl für alle Opfer jeglichen Missbrauchs hat, bleibt die Tatsache bestehen, dass er keine Kenntnis davon hat, was in Bezug auf Frau Nikolas geschehen sein könnte oder nicht."

Quellen: Instagram Sarah Brady, Twitter Alexa Nikolas, Daily Mail