Sie habe lange Zeit unter den Folgen ihrer Beziehung mit Schauspieler Jonah Hill gelitten, erklärt Sarah Brady. Jetzt postete die Surferin Screenshots von ihren SMS-Nachrichten, die beweisen sollen, wie Hill sie manipuliert habe.

Surflehrerin und Model Sarah Brady wirft Jonah Hill emotionalen Missbrauch vor. Etwa ein Jahr waren die beiden liiert, die Beziehung hielten sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nach der Trennung im Sommer vergangenen Jahres fühlt sich Brady eigener Aussage zufolge erst jetzt bereit, darüber offen zu sprechen.

Jonah Hill: Ex-Freundin wirft ihm emotionalen Missbrauch vor

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Surferin gleich mehrere Aufnahmen und Screenshots von Nachrichten, die ihr Hill während der gemeinsamen Zeit geschickt haben soll. Darin weist der Schauspieler die Surferin an, Fotos von sich, auf denen sie im Bikini ist, von ihrem Instagram-Profil zu löschen. Er erwarte außerdem, so die nicht verifizierten Nachrichten, die seine Ex-Freundin geteilt hat, dass sie nicht mit fremden Männern surfe.

"Dies ist eine Warnung an alle Mädchen. Wenn dein Partner so mit dir redet, mach einen Fluchtplan. Ruft mich an, wenn ihr ein offenes Ohr braucht", schrieb Brady dazu. Sie postete außerdem Nachrichten, die zeigen, dass sie auf Hill gehört habe. So habe sie diverse Fotos und Videos von sich selbst gelöscht.

Hill sagte ihr, es sei "ein guter Anfang", war jedoch angeblich nie zufrieden. "Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu belehren. Ich habe meine Grenzen klar gemacht", so der Hollywoodstar laut Brady. "Du weigerst dich, einige davon loszulassen, und das hast du deutlich gemacht, und ich hoffe, es macht dich glücklich", schrieb er ihr zufolge.

"Mit Therapiesprache gefügig gemacht"

Seine Forderungen an sie als seine Freundin seien enorm gewesen, beweisen Bradys Screenshots. Verboten sei gewesen: "Surfen mit Männern. Grenzenlose, unangemessene Freundschaften mit Männern. Zu modeln. Bilder von dir im Badeanzug zu posten. Sexuelle Bilder zu posten. Freundschaften mit Frauen, die sich an unsicheren Orten befinden und aus deiner wilden jüngsten Vergangenheit stammen, die über ein Mittagessen oder einen Kaffee oder etwas Respektvolles hinausgehen. Ich bin nicht der richtige Partner für dich", schrieb er ihr angeblich. Brady nennt Hill nicht nur einen Narzissten, sondern außerdem einen Frauenfeind.

Im Netz haben Bradys Enthüllungen eine Diskussion losgetreten. Die Surferin erhält viel Zuspruch von anderen Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Besonders die Tatsache, dass ausgerechnet Hill Erfolge gefeiert hat mit einer Doku über seine Therapien, stößt vielen übel auf. "Jonah Hill, der eine aufwendige und anbetungswürdige Dokumentation über seinen Therapeuten dreht (und mit ihrer Freundschaft möglicherweise ethische Grenzen überschreitet), bekommt eine ganz neue Aura, wenn man die Nachrichten sieht, in denen er versucht, seine damalige Freundin mit Therapiesprache gefügig zu machen", formuliert es eine Twitter-Nutzerin.

Jonah Hill hat sich zu den Anschuldigungen seiner Ex-Freundin bisher nicht geäußert.

Quellen: Instagram Sarah Brady / Twitter

+++ Lesen Sie auch +++

Missbrauch in Beziehungen: "Warum bist du nicht gegangen?": FKA twigs liefert eine starke Antwort auf diese Frage