Deven Davis, die Ehefrau von Jonathan Davis (47), ist vergangene Woche im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Der Sänger der Metalband Korn ("Freak on a Leash") veröffentlichte nun auf Twitter einen langen Abschiedsbrief an seine Frau. In den vergangenen zehn Jahren sei seine Frau "sehr, sehr krank" gewesen. "Sie hatte eine schwere psychische Erkrankung und ihre Abhängigkeit war ein Nebeneffekt davon", erklärt Davis weiter. Er habe sie über alles geliebt.

Er möchte sie wieder halten

"Wenn sie sie selbst war, war sie eine unglaubliche Ehefrau, eine unglaubliche Mutter und ein unglaublicher Freund. Deven hatte ein riesiges Herz und sie würde niemals absichtlich ihre Kinder schädigen - oder jemand anderen, den sie liebte", schreibt Davis unter anderem. "Ich habe so lange versucht zu verbergen, was vor sich geht, um sie zu beschützen", nun sei es aber an der Zeit für die Wahrheit. Er wolle, dass ihre Geschichte andere Leute mit Problemen dazu inspiriere, Hilfe zu suchen. "Wenn Sie jemanden mit einer psychischen Erkrankung kennen, haben Sie Mitleid und Mitgefühl", es handle sich bei Erkrankten nicht um "böse Leute", sondern um Menschen, die leiden. Seine Frau sei so krank gewesen, dass sie selbst nicht realisieren konnte, wie krank sie war.

Davis würde "alles dafür geben, die Chance zu haben, sie wieder halten zu können. Ich würde alles dafür geben, dass meine Kinder ihre Mutter zurückbekommen." Es tröste ihn aber, dass er wisse, dass sie "Frieden von ihrer Krankheit gefunden" habe. Der Sänger werde nie wieder eine Frau so lieben wie seine Deven und niemals über den Verlust hinwegkommen.

"Ich verspreche, dass ich alles in meiner Macht stehende dafür tun werde, unsere Jungs auf dem richtigen Weg zu erziehen, ihnen die guten Werte beizubringen, die du ihnen unbedingt beibringen wolltest und den Kreis des Missbrauchs zu durchbrechen, den wir beide als Kinder erleben mussten", schreibt er weiter. In ihrem Andenken wolle er all ihre Träume für die Zukunft erfüllen. Deven Davis hinterlässt neben ihrem Mann Jonathan auch die beiden gemeinsamen Söhne Pirate (13) und Zeppelin (11).