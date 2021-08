Korn-Sänger Jonathan Davis ist an Covid-19 erkrankt. Einige Konzerte der Metal-Band müssen deswegen verschoben werden.

Schlechte Nachrichten für alle Korn-Fans: Sänger Jonathan Davis (50) ist an Covid-19 erkrankt. Der Musiker sei "positiv auf Covid getestet" worden, teilt die Metal-Band in einem Statement in den sozialen Medien mit. Am Samstag (14. August) hätten die Bandmitglieder die "unglückliche Nachricht" erhalten. Das Konzert am Wochenende sowie fünf weitere Auftritte, die in den kommenden Tagen in den USA stattfinden sollten, werden nun in den September und Oktober verschoben. Zwei Konzerte Ende August im US-Bundesstaat New York müssen sogar ganz ausfallen.

"Wie immer ist es unser oberstes Ziel, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, daher muss dies getan werden", schreibt die Band. Davis habe "gute Laune, er ruht sich aus und erholt sich jetzt". An ihre Fans gewandt erklären Korn: "Wir sind von den Umständen genauso enttäuscht wie ihr, aber wir werden das durchstehen und können es kaum erwarten, euch wiederzusehen und aus allen Zylindern zu feuern."