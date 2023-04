Marvel-Star Jonathan Majors soll eine Frau angegriffen haben, das Management beendet die Zusammenarbeit. Droht nun auch bei Marvel das Aus?

Marvel-Star Jonathan Majors (33) geriet vor einigen Wochen in die Schlagzeilen, als eine 30-jährige Frau in New York schwerwiegende Vorwürfe gegen den Schauspieler erhob. Majors, der zuletzt in "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" im MCU zu sehen war, soll die Frau angegriffen und ihr leichte Verletzungen an Kopf und Nacken zugefügt haben. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Star bestreitet die Vorwürfe. Eine erste Anhörung vor Gericht soll am 8. Mai stattfinden.

Wird Jonathan Majors auch von den Marvel Studios gefeuert?

Nun berichtet das US-Branchenblatt "Deadline", dass die in Los Angeles ansässige Künstleragentur Entertainment 360 ihre Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Superstar beendet haben soll. Bereits einige Wochen zuvor war Majors auch von seiner PR-Firma gefeuert worden. Entertainment 360 kann einige der namhaftesten Hollywood-Größen zu seinen Klienten zählen. So werden oder wurden etwa Margot Robbie (32), Michelle Pfeiffer (64) und Star-Regisseur James Mangold (59) von der Künstleragentur vertreten.

Zwar heißt es in dem Bericht von "Deadline", dass bei Marvel bislang "keine Gespräche" über eine mögliche Entlassung von Majors stattgefunden haben sollen. Wenn sich die bereits erwähnten Vorwürfe gegen den Star jedoch erhärten sollten, würde hierüber mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einmal neu nachgedacht werden.

Jonathan Majors geplante Zukunft im MCU

Darsteller Majors trat bislang als sogenannte Variante von Superbösewicht Kang der Eroberer im Kinofilm "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" auf. Zuvor war der Star in dieser Rolle bereits in der Streaming-Serie "Loki" zu sehen. Auch in der kommenden zweiten "Loki"-Staffel wird Majors mitwirken. Die Dreharbeiten zur Serien-Fortsetzung sind laut "Deadline" auch bereits abgeschlossen.

In der sogenannten Phase sechs des Marvel Cinematic Universe sollte Majors nach ursprünglicher Planung zum großen Avengers-Feind und Ober-Bösewicht werden. Es wird angenommen, dass seine Figur Kang der Eroberer in dem bereits angekündigten Teamfilm "Avengers: The Kang Dynasty" (2025) ähnlich wie zuvor Titan Thanos (Josh Brolin, 55) den Superheldinnen und -helden des MCU das Leben schwermachen wird. Die Dreharbeiten zu diesem Marvel-Eventfilm haben aktuell noch nicht begonnen, sodass eine Umbesetzung prinzipiell nicht ausgeschlossen erscheint.