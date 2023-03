von Jessica Kröll Jonathan Majors ist in New York festgenommen worden. Eine Frau soll zuvor die Polizei alarmiert haben, nachdem der Schauspieler sie angeblich körperlich angegriffen haben soll. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Aufregung um US-Schauspieler Jonathan Majors. Der Star aus den kürzlich veröffentlichten Filmen "Creed III" und "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" wurde am Samstag in New York festgenommen. Der Vorwurf: Körperverletzung. Der 33-Jährige soll eine Frau gewürgt haben.

Wie die Nachrichtenagentur Associated Press unter Bezugnahme auf eine Polizeiquelle berichtet, ging gegen 11 Uhr der Notruf aus einer Wohnung im New Yorker Stadtteil Chelsea ein. "Das Opfer informierte die Polizei, dass sie angegriffen wurde", wird ein Sprecher des New Yorker Police Departments zitiert. "Die Beamten nahmen den 33-jährigen Mann ohne Zwischenfälle in Gewahrsam.“

Die 30-Jährige habe demnach leichte Verletzungen an Kopf und Hals erlitten und wurde dem Bericht zufolge in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Majors wurde noch am selben Tag aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Eine Managerin bestritt Fehlverhalten des Schauspielers.

Sprecher von Jonathan Majors dementiert die Vorwürfe

"Er hat nichts Falsches getan", hieß es am Samstag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur. Und weiter: "Wir freuen uns darauf, seinen Namen reinzuwaschen und die Sache aufzuklären."

Majors ist einer der am schnellsten aufsteigenden Stars in Hollywood. Nach seinem Durchbruch 2019 in dem Filmdrama "The Last Black Man in San Francisco" hat er in den Kriegsdramen "Da 5 Bloods" und "Devotion" sowie im Western "The Harder They Fall" mitgespielt. Zuletzt war er erneut in der Rolle des Kang, der Eroberer in dem Marvel-Film "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" an der Seite von Michelle Pfeiffer und Michael Douglas zu sehen. Außerdem spielt er die Hauptrolle in dem kürzlich auf dem Sundance Film Festival vorgestellten Film "Magazine Dreams", den Searchlight Pictures im Dezember veröffentlichen wird.

Quelle: Associated Press