Jonathan Rhys Meyers (Archivaufnahme von 2012) ist derzeit in der Serie "Vikings" in einer Nebenrolle zu sehen.

Seine Dämonen scheinen ihn wieder einzuholen: Nach einem Autounfall in Malibu nahm die Polizei Jonathan Rhys Meyers fest. Der "The Tudors"-Star soll unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Er war einst ein gefeierter Schauspieler und ein gut bezahltes Model. Jonathan Rhys Meyers galt in Hollywood als große Nachwuchshoffnung. Für seine Rolle in der Miniserie "Elvis" bekam er 2006 einen Golden Globe, auch für seine Hauptrolle als Heinrich VIII. in "Die Tudors" wurde Meyers gefeiert. Doch in den vergangenen Jahren machte der gebürtige Ire immer wieder mit Alkohol- und Drogenexzessen Schlagzeilen. Nach mehreren Aufenthalten in Entzugskliniken schien er als geheilt – doch jetzt kam der große Rückschlag.

Die Polizei von Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien nahm Meyers am Sonntagabend in Gewahrsam. Das berichtet das Promiportal "TMZ.com" unter Berufung auf Polizeiinformationen. Demnach sei der 43-Jährige in einen kleinen Unfall verwickelt gewesen. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass Meyers Verhalten auffällig war und führte einen Drogen- und Alkoholtest durch. Dieser fiel positiv aus.

Meyers wurde zu weiteren Untersuchungen auf die Polizeiwache gebracht. Dort wurde er wegen "DUI" – die Abkürzung von Driving under Influence (Fahren unter Einfluss von Drogen oder Alkohol) – festgenommen. Ob ihm eine Anklage droht, ist derzeit unklar. Es war keine weitere Person in den Unfall verwickelt. Meyers selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Jonathan Rhys Meyers 2018 nach Flug festgenommen

Vor zwei Jahren machte der Schauspieler Schlagzeilen, als er auf einem Flug von Miami nach Los Angeles ausfällig wurde. Er beschimpfte seine Frau Mara, die zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Wolf dabei war. Er sei wütend gewesen, weil er seine E-Zigarette an Bord nicht habe rauchen dürfen. Bei der Ankunft am Flughafen in L.A. wurde Meyers anschließend festgenommen. Seine Frau Mara entschuldigte sich hinterher. Ihr Mann sei nicht er selbst gewesen.

