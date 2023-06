Jorge González wurde als Laufstegtrainer bei "Germany's next Topmodel" bekannt. Seit zehn Jahren sitzt er in der "Let's Dance"-Jury.

TV-Star Jorge González hat einen seltenen Einblick in sein Privatleben gegeben. Er sei glücklich verliebt, erzählte er in einem Interview.

Jorge González (55) ist wieder glücklich verliebt. Das bestätigte der Fernsehstar dem "Berliner Kurier".

Verliebt in "eine Person"

Die Zeitung sprach ihn beim 15. Jubiläum von Olivia Jones' (53) "Show Club" in Hamburg. Demnach antwortete González auf die Frage, ob er gerade glücklich verliebt sei, mit den Worten: "Natürlich! Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen." Dann fügte er hinzu: "Auch in eine Person, ja."

Sein Privatleben hält der "Let's Dance"-Juror weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber dem "Berliner Kurier" kündigte er nun an: "Wer weiß, vielleicht, irgendwann heirate ich und dann sage ich: 'Hier sind meine zwei Kinder'."

Nächster Auftritt im TV

Jorge González und Olivia Jones sitzen derzeit zusammen in der Jury der RTL-Show "Viva la Diva - Wer ist hier die Queen". Die zweite Ausgabe läuft am Freitag, 9. Juni, ab 20:15 Uhr. In der ersten Folge 2023 hatte am 2. Juni Schauspieler Hardy Krüger junior (55) gewonnen.