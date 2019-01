Ex-Außenminister Joschka Fischer (70) war schon während seiner aktiven politischen Karriere bei den Grünen stets für die Legalisierung von Cannabis. Auch gab er einst zu, Haschisch "mit durchaus positiver Wirkung geraucht" zu haben. Jetzt hat Fischer einen neuen Job, beim größten Cannabis-Hersteller der Welt. Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, soll er dem kanadischen Unternehmen Tilray in beratender Funktion zur Seite stehen.

Noch ist Marihuana in Deutschland nicht legal. Lediglich als Medizin kann es seit 2017 von Ärzten verschrieben werden. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel in einigen Bundesstaaten der USA, ist es bereits frei erhältlich. Gut möglich, dass Fischer in seiner neuen Tätigkeit die Legalisierung in Deutschland weiter vorantreiben wird.