"Es ist erst der Anfang."

Wie der Vater, so der Sohn: Sieht man sich die kurzen Video-Clips an, die Joseph Baena (21) jetzt auf seinem Instagram-Profil gepostet hat, fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt. Denn der Jungspund, der sich beim Gewichtheben filmen ließ und dabei stolz seine Muckis in Szene setzt, sieht seinem Vater in jungen Jahren zum Verwechseln ähnlich. Wer das ist? Kein Geringerer als Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator")! Bevor der als Schauspieler und Politiker in den USA Erfolge feierte, machte er sich als professioneller Bodybuilder einen Namen. Es scheint also, als ob sein unehelicher Sohn in seine Fußstapfen treten möchte.