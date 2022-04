Schauspieler Joseph Gatt ist verhaftet worden. Er soll an sexuell expliziten Chats mit einer minderjährigen Person beteiligt gewesen sein.

Schauspieler Joseph Gatt ist in Los Angeles verhaftet worden. Das teilte das Los Angeles Police Department mit. Demnach hatte die Polizei zunächst erfahren, dass Gatt "an sexuell eindeutiger Online-Kommunikation mit einer minderjährigen Person über Staatsgrenzen hinweg beteiligt" gewesen sei. Am 6. April durchsuchten Kriminalbeamte dann sein Haus in Los Angeles. Anschließend nahmen ihn die Ermittler wegen eines ausstehenden Haftbefehls fest. Der Grund: Kontakt mit einer minderjährigen Person zu sexuellen Zwecken.

Joseph Gatt angeblich wieder auf freiem Fuß

Die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter. Die Polizei suche nach weiteren Opfern. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll Gatt noch am selben Tag gegen eine Kaution freigelassen worden sein.

Joseph Gatt ist unter anderem bekannt für seine Rolle als Thenn Warg, die er 2014 in der Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte. Der Schauspieler war zudem in "Thor" (2011), "Star Trek Into Darkness" (2013) und "Dumbo" (2019) zu sehen.