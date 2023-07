Josephine Chaplin, die Tochter des weltberühmten Komikers Charlie Chaplin, verstarb laut Medienberichten in ihrer Wahlheimat Paris.

Josephine Chaplin, die Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin, ist tot. Die Schauspielerin starb bereits am 13. Juli in Paris, wie US-Branchenblätter am Freitag (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie berichteten. Angehörige hatten ihren Tod zuvor in einer Traueranzeige in der französischen Tageszeitung "Le Figaro" mitgeteilt. Chaplin war 74 Jahre alt.

Josephine Chaplin wurde 1949 im kalifornischen Santa Monica geboren. Sie war eines von Charlie Chaplins (1889-1977) elf Kindern. Sie stammte aus der vierten Ehe des Komikers mit der Schauspielerin Oona Chaplin (1925-1991), einer Tochter des US-amerikanischen Dramatikers Eugene O'Neill (1888-1953).

Josephine Chaplin lebte lange in Paris

Bekannt war sie unter anderem durch ihre Rolle der May in "Pasolinis tolldreiste Geschichten" (1972), einer italienischen Filmadaptation von acht Geschichten der "Canterbury Tales" des englischen Dichters Geoffrey Chaucer. Chaplin lebte viele Jahre lang in Paris.