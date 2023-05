Ein Jahr nach ihrer Hochzeit verrät Josephine Skriver, dass sie ein Baby erwartet: Das Model postete Fotos von ihrem Bauch auf Instagram.

Und wieder ist ein "Victoria's Secret"-Engel schwanger: Josephine Skriver (30) hat jetzt auf ihrem Instagram-Account verraten, dass sie ihr erstes Baby erwartet.

Ihre Model-Kolleginnen gratulierten

Das 1,80 Meter dänische Model postete eine Serie von Fotos, auf denen ihr wachsender Babybauch zu sehen ist. "2+1" schrieb sie dazu, und ein Herz-Emoji. Ihre Fans und auch ihre Model-Kolleginnen gratulierten überschwänglich: "Ich freue mich so für Euch", schrieb Sara Sampaio (31). "Gratulation", schrieb Lily Aldridge (37), und Alessandra Ambrosio (42) postete eine Reihe von Herzchen-Emojis.

Die 30-Jährige ist bereits seit zehn Jahren mit ihrem Mann, dem amerikanischen Musiker Alexander DeLeon (34), zusammen. 2018 verlobte sich das Paar, im April vergangenen Jahres heirateten sie in einer romantischen Zeremonie unter Palmen in Cabo San Lucas, Mexiko. "Wir könnten nicht glücklicher sein, den Rest unseres Lebens gemeinsam zu verbringen", so Josephine Skriver damals.

Wann der Geburtstermin ist und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, verriet Skriver noch nicht.