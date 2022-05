"Transcendence" (2014), Netflix, Prime Video, Joyn

Will Caster (Johnny Depp) und seine Frau Evelyn sind Experten, wenn es um Künstliche Intelligenz geht. Und etwas Einzigartiges unterscheidet sie von ihrer Konkurrenz: Sie schaffen es, ihrem Großrechner nicht nur das gesammelte Wissen der Menschheit beizubringen, sondern auch Emotionen. Doch gibt es einen Terroranschlag und Will wird getötet. In der Not verschmilzt Evelyn sein Gehirn mit dem des Rechners, um ihn zu retten. Doch: Das Experiment hat unerwartete Folgen. Denn Will kann seine Macht unbegrenzt erweitern und wird zur tödlichen Bedrohung.

Mehr